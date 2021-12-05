تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الاتحاد-الأوروبي-نعمل-على-منع-صراع-مع-روسيا-لكن-سندعم-أوكرانيا-تحت-أي-ظرف-1053587175.html
الاتحاد الأوروبي: نعمل على منع صراع مع روسيا لكن سندعم أوكرانيا تحت أي ظرف
الاتحاد الأوروبي: نعمل على منع صراع مع روسيا لكن سندعم أوكرانيا تحت أي ظرف
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا دبلوماسية لمنع تصعيد التوترات على الحدود بين... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:06+0000
2021-12-05T14:06+0000
روسيا
العالم
أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104362/39/1043623940_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_ac2662ab7bb3ec0798423423b7ee95bc.jpg
روما - سبوتنيك. في الأسابيع الماضية، أعربت أوكرانيا وبعض الدول الغربية عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في ما وصفوه بـ"التحركات العدوانية" من قبل روسيا على الحدود.من جانبها، رفضت موسكو الاتهامات بقولها إنها تنقل قوات داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، وقالت إنها لا تشكل تهديدا على أحد، في الوقت الذي واصل فيه حلف "الناتو" والقوات الأوكرانية تحركاتهم "الاستفزازية" على الحدود الغربية للبلاد.وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نُشرت في وقت متأخر من يوم السبت: "نستخدم قدرتنا الدبلوماسية لإعلام روسيا بأن هذا [الهجوم المزعوم] سيكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".ووفقا لمسؤول الاتحاد الأوروبي، فمن المهم في هذه المرحلة أن تُظهر لموسكو "نطاق النتائج المحتملة"، مشيرا إلى أن قمة الشراكة الشرقية المقبلة في بروكسل ستوفر فرصة للكتلة لإظهار التزامها.فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ليست متأكدة إذا كانت روسيا قررت "غزو" أوكرانيا، لكنها تعلم أن موسكو تجهز قواتها لتصبح مستعدة حال اتخاذ قرار كهذا.من جانبه، حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/لافروف-كابوس-المواجهات-العسكرية-بدأ-يعود-إلى-أوروبا-1053472082.html
أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104362/39/1043623940_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_529babc5c56ee877868a19e77b3840a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: نعمل على منع صراع مع روسيا لكن سندعم أوكرانيا تحت أي ظرف

14:06 GMT 05.12.2021
© Sputnik . ТАСС/POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . ТАСС/POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا دبلوماسية لمنع تصعيد التوترات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
روما - سبوتنيك. في الأسابيع الماضية، أعربت أوكرانيا وبعض الدول الغربية عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في ما وصفوه بـ"التحركات العدوانية" من قبل روسيا على الحدود.
من جانبها، رفضت موسكو الاتهامات بقولها إنها تنقل قوات داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، وقالت إنها لا تشكل تهديدا على أحد، في الوقت الذي واصل فيه حلف "الناتو" والقوات الأوكرانية تحركاتهم "الاستفزازية" على الحدود الغربية للبلاد.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نُشرت في وقت متأخر من يوم السبت: "نستخدم قدرتنا الدبلوماسية لإعلام روسيا بأن هذا [الهجوم المزعوم] سيكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

إننا نعمل على تجنب الأزمة، ولكن في مواجهة أي ظروف غير متوقعة، سيدعم الاتحاد الأوروبي بثبات أوكرانيا.

جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي
جوزيف بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
ووفقا لمسؤول الاتحاد الأوروبي، فمن المهم في هذه المرحلة أن تُظهر لموسكو "نطاق النتائج المحتملة"، مشيرا إلى أن قمة الشراكة الشرقية المقبلة في بروكسل ستوفر فرصة للكتلة لإظهار التزامها.
فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن بلاده تصر على عدم تحرك "الناتو" نحو الشرق، مضيفا أن الحلف يرفض النظر بشكل بناء في مقترحات روسيا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
لافروف: كابوس المواجهات العسكرية بدأ يعود إلى أوروبا
2 ديسمبر, 10:28 GMT
في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ليست متأكدة إذا كانت روسيا قررت "غزو" أوكرانيا، لكنها تعلم أن موسكو تجهز قواتها لتصبح مستعدة حال اتخاذ قرار كهذا.
من جانبه، حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس، من أن كييف تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:13 GMTلماذا علينا تجنب تشغيل المدفأة عند الذهاب للفراش؟... طبيب يكشف السبب
15:12 GMTقيس سعيد يأمر بتدقيق مالي في قنصليتي تونس بباريس وميلانو بعد أن عزل القنصلين
15:11 GMTأردوغان يتوجه غدا إلى قطر في زيارة رسمية
15:09 GMT"من أجل مستقبلنا المشترك"... الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتطوع
15:08 GMTالرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
15:03 GMTعسكريون صوماليون يعودون إلى مقديشو بعد إتمام تدريبات في تركيا
15:02 GMTسرب من الحيتان يحاصر قاربا... مشاهد لم تسجل سابقا... فيديو
14:57 GMTالصناعات الدفاعية التركية: نظام "سايبر" يمكن أن يتفوق على "إس-400"
14:56 GMTعالم بريطاني: "أوميكرون" يعيد العالم إلى بداية الجائحة والسلالة القادمة ستكون أقوى
14:55 GMTصحيفة: أشهر وكيل أعمال في العالم يقود صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
14:51 GMTما هي قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فايكنغ"؟
14:49 GMTمدير مطاعم "نصرت": الذهب المستخدم في تغليف شرائح اللحم "عديم المذاق"
14:35 GMTرئيس إسرائيل يتوعد إيران لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد
14:34 GMTنقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بعد التحقيق مع عمر كمال في تهمة الإساءة لمصر
14:31 GMTاكتشاف كوكب "الجحيم" من الحديد النقي بنصف صلب وآخر سائل... صور وفيديو
14:28 GMTالجالية الإثيوبية في لبنان: لا للتدخل الأمريكي في بلادنا
14:27 GMTالتحالف الدولي ضد "داعش" يوضح حقيقة استهداف قاعدة التنف العسكرية في سوريا
14:26 GMTالرئيس البرتغالي يصدر قرارا بحل البرلمان
14:20 GMTالسيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى... فيديو
14:06 GMTالاتحاد الأوروبي: نعمل على منع صراع مع روسيا لكن سندعم أوكرانيا تحت أي ظرف