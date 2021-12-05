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https://arabic.sputniknews.com/20211205/البحرين-تصدر-بيانا-للتضامن-مع-السعودية-ضد-الاعتداء-عليها-بالطائرات-المسيرة-1053591778.html
البحرين تصدر بيانا للتضامن مع السعودية ضد الاعتداء عليها بالطائرات المسيرة
البحرين تصدر بيانا للتضامن مع السعودية ضد الاعتداء عليها بالطائرات المسيرة
أصدرت مملكة البحرين بيانا تتضامن فيه مع السعودية، وتدين بشدة من وصفتهم بـ"الميليشيات الحوثية". 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:56+0000
2021-12-05T15:56+0000
2021-12-05T15:56+0000
أخبار اليمن الأن
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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في البحرين، نشرته وكالة الأنباء البحرينية، إن البحرين تستنكر إطلاق الحوثيين 4 طائرات مسيرة على المنطقة الجنوبية في السعودية.وتابع البيان أن استهداف "الحوثيين" المناطق السعودية يعكس "استمرار الميليشيات في اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء".وأشاد البيان البحريني، بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتدمير هذه القوات لطائرات الحوثيين المسيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, инфографика
البحرين تصدر بيانا للتضامن مع السعودية ضد الاعتداء عليها بالطائرات المسيرة
أصدرت مملكة البحرين بيانا تتضامن فيه مع السعودية، وتدين بشدة من وصفتهم بـ"الميليشيات الحوثية".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في البحرين، نشرته
وكالة الأنباء البحرينية
، إن البحرين تستنكر إطلاق الحوثيين 4 طائرات مسيرة على المنطقة الجنوبية في السعودية.
وتابع البيان أن استهداف "الحوثيين" المناطق السعودية يعكس "استمرار الميليشيات في اعتداءاتها الآثمة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأبرياء".
وأشاد البيان البحريني، بقوات تحالف دعم الشرعية في
اليمن
، وتدمير هذه القوات لطائرات الحوثيين المسيرة.