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البحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك
البحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك
أعلن محافظ البنك المركزي في البحرين، رشيد المعراج، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على مؤشر اقتصادي جديد، يضبط أسعار الفائدة في البنوك في البحرين. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:31+0000
2021-12-05T16:31+0000
أخبار البحرين اليوم
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، تعكف البحرين على إطلاق مؤشر جديد يحدد أسعار الفائدة للبنوك البحرينية، وذلك للدينار البحريني.وقالت الوكالة إن هذا الأمر يأتي ضمن استراتيجية جديدة تعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين حتى 2026.
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أخبار البحرين اليوم

البحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك

16:31 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEمطار البحرين الدولي
مطار البحرين الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن محافظ البنك المركزي في البحرين، رشيد المعراج، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على مؤشر اقتصادي جديد، يضبط أسعار الفائدة في البنوك في البحرين.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، تعكف البحرين على إطلاق مؤشر جديد يحدد أسعار الفائدة للبنوك البحرينية، وذلك للدينار البحريني.
وقالت الوكالة إن هذا الأمر يأتي ضمن استراتيجية جديدة تعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين حتى 2026.
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