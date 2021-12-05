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https://arabic.sputniknews.com/20211205/البحرين-مؤشر-جديد-للمعاملات-بين-البنوك-1053593340.html
البحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك
البحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك
أعلن محافظ البنك المركزي في البحرين، رشيد المعراج، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على مؤشر اقتصادي جديد، يضبط أسعار الفائدة في البنوك في البحرين. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:31+0000
2021-12-05T16:31+0000
2021-12-05T16:31+0000
أخبار البحرين اليوم
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، تعكف البحرين على إطلاق مؤشر جديد يحدد أسعار الفائدة للبنوك البحرينية، وذلك للدينار البحريني.وقالت الوكالة إن هذا الأمر يأتي ضمن استراتيجية جديدة تعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين حتى 2026.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البحرين اليوم
البحرين... مؤشر جديد للمعاملات بين البنوك
أعلن محافظ البنك المركزي في البحرين، رشيد المعراج، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على مؤشر اقتصادي جديد، يضبط أسعار الفائدة في البنوك في البحرين.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، تعكف البحرين على إطلاق مؤشر جديد يحدد أسعار الفائدة للبنوك البحرينية، وذلك للدينار البحريني.
وقالت الوكالة إن هذا الأمر يأتي ضمن استراتيجية جديدة تعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في
البحرين
حتى 2026.