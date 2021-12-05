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التيار الصدري: لن نكون جزءا من أية حكومة توافقية
التيار الصدري: لن نكون جزءا من أية حكومة توافقية
قال صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T06:45+0000
2021-12-05T06:45+0000
العراق
التيار الصدري
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أية حكومة توافقية.وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.وأشار إلى أن مخرجات لقاء الصدر مع "الأخوة في الإطار التنسيقي" أسفرت عن تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات.وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/زعيم-تحالف-الفتح-العراقي-كنا-نأمل-أن-تجرى-الانتخابات-بنزاهة-بعيدا-عن-التزوير-1053547036.html
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العراق, التيار الصدري

التيار الصدري: لن نكون جزءا من أية حكومة توافقية

06:45 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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قال صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أية حكومة توافقية.
هادي العامري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.
وأشار إلى أن مخرجات لقاء الصدر مع "الأخوة في الإطار التنسيقي" أسفرت عن تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات.
وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
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