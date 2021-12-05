https://arabic.sputniknews.com/20211205/التيار-الصدري-لن-نكون-جزءا-من-أية-حكومة-توافقية-1053570141.html

التيار الصدري: لن نكون جزءا من أية حكومة توافقية

التيار الصدري: لن نكون جزءا من أية حكومة توافقية

قال صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T06:45+0000

2021-12-05T06:45+0000

2021-12-05T06:45+0000

العراق

التيار الصدري

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أية حكومة توافقية.وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.وأشار إلى أن مخرجات لقاء الصدر مع "الأخوة في الإطار التنسيقي" أسفرت عن تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات.وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

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العراق, التيار الصدري