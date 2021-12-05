https://arabic.sputniknews.com/20211205/الجالية-الإثيوبية-في-لبنان-لا-للتدخل-الأمريكي-في-بلادنا-1053588009.html

الجالية الإثيوبية في لبنان: لا للتدخل الأمريكي في بلادنا

الجالية الإثيوبية في لبنان: لا للتدخل الأمريكي في بلادنا

نفذ مئات الناشطين الأثيوبيين في حملة "no more"، ظهر اليوم الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول، تظاهرة أمام مبنى الإسكوا في بيروت، رفضا لما اعتبروه تدخلا أمريكيا... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T14:28+0000

2021-12-05T14:28+0000

2021-12-05T14:28+0000

العالم العربي

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ورفع المتظاهرون أعلام بلادهم وصور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ولافتات منددة بالكلونيالية و"حملة التضليل الإعلامي الغربي المستمرة" و"الحرب الاقتصادية الغربية" و"الدعاية الدبلوماسية والتدخلات العسكرية في إفريقيا بشكل عام، و"القرن الأفريقي" بشكل خاص".يأتي ذلك في وقت يحتدم فيه القتال بين قوات جبهة تيغراي والجيش الإثيوبي، حيث أعلن آبي أحمد قيادته للعمليات العسكرية من الميدان، وسط دعوات دولية بوقف فوري لإطلاق النيران.وكان قد طالب رئيس الوزراء، مقاتلي الجبهة والمجموعات المتحالفة معها بالاستسلام الفوري، مؤكدا "انتهاء الحرب" وانتصار الحكومة الإثيوبية بعد تفوق قواتها في المنطقة الشرقية.ويدور الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.اتسعت دائرة الحرب في الأشهر القليلة الماضية، وأجرت الجبهة تحالفات سياسية وعسكرية مع فصائل إثيوبية، وبدأت هجوما مضادا حررت خلاله أراضي الإقليم التي خسرتها واحتلت مناطق أخرى في زحفها نحو العاصمة.في أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ واستدعت الضباط والجنود المتقاعدين، وطالبت سكان أديس أبابا بحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم. كما ناشدت بلدان عدة رعاياها مغادرة إثيوبيا على الفور.

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العالم العربي