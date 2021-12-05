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الجزائر.. تحذير من أمطار رعدية على 23 ولاية
الجزائر.. تحذير من أمطار رعدية على 23 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر من هطول أمطار رعدية غزيرة، تتعدى كميتها 40 ملم على 23 ولاية اليوم الأحد. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T07:43+0000
2021-12-05T07:43+0000
الجزائر
أمطار غزيرة
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وذكر بيان لمصالح الأرصاد، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى فجر يوم غد الإثنين، بحسب صحيفة "النهار".وتتساقط الأمطار على ولايات: الجزائر العاصمة، والشلف، وتيبازة، والبليدة، والمدية، وتيسمسيلت، وعين الدفلى، وتيارت، وتيزي وزو.وتتساقط الأمطار كذلك على ولايات: البويرة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وبومرداس، وبجاية، وبرج بوعريريج، وسطيف، وجيجل، وسوق أهراس، وأم البواقي، وعنابة، والطارف، وسكيكدة.وتوقعت الأرصاد الجوية وصول اضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للبلاد محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج خاصة على الولايات الشرقية والوسطى.وأضافت أن التوقعات الخاصة بالطقس بداية من يوم الأحد وحتى الثلاثاء تشير إلى أن الأجواء ستكون ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية.ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة ليلة الأحد حتى صباح الإثنين، وأن تتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر اليوم ليتراجع مستوى تساقط الثلوج يوم الإثنين.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/-الجزائر-إغلاق-طرق-في-10-ولايات-بسبب-الثلوج-1053514928.html
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الجزائر, أمطار غزيرة

الجزائر.. تحذير من أمطار رعدية على 23 ولاية

07:43 GMT 05.12.2021
© REUTERS / Ramzi Boudinaتساقط الثلوج على المناطق الجبلية في البليدة، الجزائر 22 مارس 2021
تساقط الثلوج على المناطق الجبلية في البليدة، الجزائر 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Ramzi Boudina
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر من هطول أمطار رعدية غزيرة، تتعدى كميتها 40 ملم على 23 ولاية اليوم الأحد.
وذكر بيان لمصالح الأرصاد، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى فجر يوم غد الإثنين، بحسب صحيفة "النهار".
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وتتساقط الأمطار على ولايات: الجزائر العاصمة، والشلف، وتيبازة، والبليدة، والمدية، وتيسمسيلت، وعين الدفلى، وتيارت، وتيزي وزو.
وتتساقط الأمطار كذلك على ولايات: البويرة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وبومرداس، وبجاية، وبرج بوعريريج، وسطيف، وجيجل، وسوق أهراس، وأم البواقي، وعنابة، والطارف، وسكيكدة.
وتوقعت الأرصاد الجوية وصول اضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للبلاد محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج خاصة على الولايات الشرقية والوسطى.
وأضافت أن التوقعات الخاصة بالطقس بداية من يوم الأحد وحتى الثلاثاء تشير إلى أن الأجواء ستكون ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية.
ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة ليلة الأحد حتى صباح الإثنين، وأن تتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر اليوم ليتراجع مستوى تساقط الثلوج يوم الإثنين.
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