https://arabic.sputniknews.com/20211205/الجزائر-تشهد-ثلوجا-كثيفة-بسماكة-20-سنتمترا-1053581027.html

الجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا

الجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تساقط كثيف للثلوج، بداية من أمس وحتى الغد، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

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الجزائر

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ونقلت صحيفة النهار، اليوم الأحد، عن مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرها من تساقط للثلوج على المرتفعات، التي يصل علوها 900 متر، حيث يتوقع أن تكون هذه الثلوج بسمك 15سم.ويتوقع تساقط الثلوج على ولايات زو والبويرة وتسمسيلت وعين الدفلى والمدية والبليدة وتيزي، فيما توقعت الهيئة الجزائرية قدوم اضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للبلاده، محملا بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج، وهو الذي سيسود الولايات الشرقية والوسطى.ويفترض أن يسود البلاد، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، أجواء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية، قد تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة، على أن تزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان، صباح غد الاثنين، خاصة على السواحل الوسطى والشرقية.وفي بيان مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، يفترض أن تشهد الولايات الشمالية للبلاد، سلسلة من الاضطرابات الجوية، حيث ستستمر الأمطار في التساقط حتى ليلة الاثنين.

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