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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الجزائر-تشهد-ثلوجا-كثيفة-بسماكة-20-سنتمترا-1053581027.html
الجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا
الجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تساقط كثيف للثلوج، بداية من أمس وحتى الغد، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-05T12:11+0000
الجزائر
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ونقلت صحيفة النهار، اليوم الأحد، عن مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرها من تساقط للثلوج على المرتفعات، التي يصل علوها 900 متر، حيث يتوقع أن تكون هذه الثلوج بسمك 15سم.ويتوقع تساقط الثلوج على ولايات زو والبويرة وتسمسيلت وعين الدفلى والمدية والبليدة وتيزي، فيما توقعت الهيئة الجزائرية قدوم اضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للبلاده، محملا بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج، وهو الذي سيسود الولايات الشرقية والوسطى.ويفترض أن يسود البلاد، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، أجواء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية، قد تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة، على أن تزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان، صباح غد الاثنين، خاصة على السواحل الوسطى والشرقية.وفي بيان مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، يفترض أن تشهد الولايات الشمالية للبلاد، سلسلة من الاضطرابات الجوية، حيث ستستمر الأمطار في التساقط حتى ليلة الاثنين.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/-الجزائر-إغلاق-طرق-في-10-ولايات-بسبب-الثلوج-1053514928.html
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الجزائر

الجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا

12:11 GMT 05.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemraثلوج تغطي الأطلس الصحراوي في شرق الجزائر، 25 يناير كانون الثاني 2017
ثلوج تغطي الأطلس الصحراوي في شرق الجزائر، 25 يناير كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تساقط كثيف للثلوج، بداية من أمس وحتى الغد، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.
ونقلت صحيفة النهار، اليوم الأحد، عن مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرها من تساقط للثلوج على المرتفعات، التي يصل علوها 900 متر، حيث يتوقع أن تكون هذه الثلوج بسمك 15سم.
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ويتوقع تساقط الثلوج على ولايات زو والبويرة وتسمسيلت وعين الدفلى والمدية والبليدة وتيزي، فيما توقعت الهيئة الجزائرية قدوم اضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للبلاده، محملا بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج، وهو الذي سيسود الولايات الشرقية والوسطى.
ويفترض أن يسود البلاد، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، أجواء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية، قد تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة، على أن تزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان، صباح غد الاثنين، خاصة على السواحل الوسطى والشرقية.
وفي بيان مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، يفترض أن تشهد الولايات الشمالية للبلاد، سلسلة من الاضطرابات الجوية، حيث ستستمر الأمطار في التساقط حتى ليلة الاثنين.
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