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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الجيش-الإثيوبي-يستعيد-مناطق-أخرى-من-قبضة-جبهة-تحرير-تيغراي-1053571221.html
الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق أخرى من قبضة جبهة تحرير تيغراي
الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق أخرى من قبضة جبهة تحرير تيغراي
تمكنت القوات الإثيوبية، أمس السبت، من استعادة مناطق جديدة من أخرى جبهة تحرير تيغراي.‏ 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T07:19+0000
2021-12-05T07:19+0000
أخبار إثيوبيا
آبي أحمد
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وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية. .وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أنه "في اليوم والأمس تشتت معظم القوى الإرهابية أكثر من أي وقت مضى، ويتعمق الجيش المشترك ويدمر الإرهابيين المتناثرين بينما يتم تدمير معظم القوارب ويستسلم الباقي، وتم الوفاء بالوعد بأن "القوة الإرهابية المتورطة لن تأخذ الممتلكات المسروقة ونفسها".وتابع أن "الإدارة الحكومية تباشر عملها بإعادة تنظيم المدن والمناطق الموجودة في جبهة الشرق والغرب ومحال".يشار إلى أن القوات الإثيوبية أعلنت، أمس السبت، استعادة 4 مدن جديدة من قبضة جبهة تحرير تيغراي، وهي (مهل ميدا، تشيفاروبيت، هربو، ومكوي والمناطق المحيطة بها).وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طالب مقاتلي الجبهة والمجموعات المتحالفة معها بالاستسلام الفوري، مؤكدا "انتهاء الحرب" وانتصار الحكومة الإثيوبية بعد تفوق قواتها في المنطقة الشرقية.يشار إلى أن الصراع بين الطرفين يدور منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إثيوبيا-الوكالة-الرسمية-تنشر-صورا-لـآلاف-الجنود-المستسلمين-من-جبهة-تيغراي-1053545466.html
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أخبار إثيوبيا, آبي أحمد

الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق أخرى من قبضة جبهة تحرير تيغراي

07:19 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
ناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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تمكنت القوات الإثيوبية، أمس السبت، من استعادة مناطق جديدة من أخرى جبهة تحرير تيغراي.‏
وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية. .
وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.
وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أنه "في اليوم والأمس تشتت معظم القوى الإرهابية أكثر من أي وقت مضى، ويتعمق الجيش المشترك ويدمر الإرهابيين المتناثرين بينما يتم تدمير معظم القوارب ويستسلم الباقي، وتم الوفاء بالوعد بأن "القوة الإرهابية المتورطة لن تأخذ الممتلكات المسروقة ونفسها".
وتابع أن "الإدارة الحكومية تباشر عملها بإعادة تنظيم المدن والمناطق الموجودة في جبهة الشرق والغرب ومحال".
يشار إلى أن القوات الإثيوبية أعلنت، أمس السبت، استعادة 4 مدن جديدة من قبضة جبهة تحرير تيغراي، وهي (مهل ميدا، تشيفاروبيت، هربو، ومكوي والمناطق المحيطة بها).
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
إثيوبيا... الوكالة الرسمية تنشر صورا لـ"آلاف الجنود المستسلمين من جبهة تيغراي"
أمس, 12:36 GMT
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طالب مقاتلي الجبهة والمجموعات المتحالفة معها بالاستسلام الفوري، مؤكدا "انتهاء الحرب" وانتصار الحكومة الإثيوبية بعد تفوق قواتها في المنطقة الشرقية.
يشار إلى أن الصراع بين الطرفين يدور منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.
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