الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق أخرى من قبضة جبهة تحرير تيغراي

وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية. .وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أنه "في اليوم والأمس تشتت معظم القوى الإرهابية أكثر من أي وقت مضى، ويتعمق الجيش المشترك ويدمر الإرهابيين المتناثرين بينما يتم تدمير معظم القوارب ويستسلم الباقي، وتم الوفاء بالوعد بأن "القوة الإرهابية المتورطة لن تأخذ الممتلكات المسروقة ونفسها".وتابع أن "الإدارة الحكومية تباشر عملها بإعادة تنظيم المدن والمناطق الموجودة في جبهة الشرق والغرب ومحال".يشار إلى أن القوات الإثيوبية أعلنت، أمس السبت، استعادة 4 مدن جديدة من قبضة جبهة تحرير تيغراي، وهي (مهل ميدا، تشيفاروبيت، هربو، ومكوي والمناطق المحيطة بها).وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طالب مقاتلي الجبهة والمجموعات المتحالفة معها بالاستسلام الفوري، مؤكدا "انتهاء الحرب" وانتصار الحكومة الإثيوبية بعد تفوق قواتها في المنطقة الشرقية.يشار إلى أن الصراع بين الطرفين يدور منذ أكثر من عام، بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة، بالهجوم على معسكرات للجيش الوطني وسرقة معداته، فيما اتهمت قيادة تيغراي الحكومة، بمحاولة الاستئثار بالسلطة.
تمكنت القوات الإثيوبية، أمس السبت، من استعادة مناطق جديدة من أخرى جبهة تحرير تيغراي.
وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استعاد بلدات كيويت ولمليم أمبا وجوهة وسينبيتي وأتاي وكارا قوري ومحيطها في جبهة شوا الحربية. .
وأضاف البيان أن الجيش استعاد كذلك بلدتي كون وداوين على جبهة غاشينا بشكل كامل.
وأشار بيان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أنه "في اليوم والأمس تشتت معظم القوى الإرهابية أكثر من أي وقت مضى، ويتعمق الجيش المشترك ويدمر الإرهابيين المتناثرين بينما يتم تدمير معظم القوارب ويستسلم الباقي، وتم الوفاء بالوعد بأن "القوة الإرهابية المتورطة لن تأخذ الممتلكات المسروقة ونفسها".
وتابع أن "الإدارة الحكومية تباشر عملها بإعادة تنظيم المدن والمناطق الموجودة في جبهة الشرق والغرب ومحال".
يشار إلى أن القوات الإثيوبية أعلنت، أمس السبت، استعادة 4 مدن جديدة من قبضة جبهة تحرير تيغراي، وهي (مهل ميدا، تشيفاروبيت، هربو، ومكوي والمناطق المحيطة بها).