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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الحرس-الثوري-يفكك-شبكة-تهريب-أسلحة-جنوب-غربي-إيران-1053586446.html
الحرس الثوري يفكك شبكة تهريب أسلحة جنوب غربي إيران
الحرس الثوري يفكك شبكة تهريب أسلحة جنوب غربي إيران
نجحت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في تفكيك شبكة تهريب أسلحة وذخيرة عسكرية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T13:53+0000
2021-12-05T13:53+0000
2021-12-05T13:53+0000
الحرس الثوري
إيران
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن جهود استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة خوزستان، نجحت في تفكيك شبكة تهريب أسلحة وذخيرة عسكرية، بهدف "تسليح العناصر المناوئة للثورة والأشرار".وأكدت الوكالة أن الهدف من "تسليح العناصر المناوئة للثورة والأشرار" يكمن في زعزعة الأمن وتنفيذ عمليات تخريب في أنحاء مختلفة من محافظة خوزستان.وتم خلال هذه العملية ضبط 43 مسدسا ومدفع رشاش وبندقيتين هجوميتين من طراز كلاشينكوف وأربع بنادق صيد وكمية كبيرة من الذخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210728/الحرس-الثوري-يضبط-شحنة-أسلحة-جنوب-شرق-إيران-1049691647.html
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الحرس الثوري, إيران
الحرس الثوري يفكك شبكة تهريب أسلحة جنوب غربي إيران
نجحت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في تفكيك شبكة تهريب أسلحة وذخيرة عسكرية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
وأفادت وكالة فارس
، مساء اليوم الأحد، بأن جهود استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة خوزستان، نجحت في تفكيك شبكة تهريب أسلحة وذخيرة عسكرية، بهدف "تسليح العناصر المناوئة للثورة والأشرار".
وأكدت الوكالة أن الهدف من "تسليح العناصر المناوئة للثورة والأشرار"
يكمن في زعزعة الأمن
وتنفيذ عمليات تخريب في أنحاء مختلفة من محافظة خوزستان.
وتم خلال هذه العملية ضبط 43 مسدسا ومدفع رشاش وبندقيتين هجوميتين من طراز كلاشينكوف وأربع بنادق صيد وكمية كبيرة من الذخيرة.