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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الرئاسة-الإيرانية-هدفنا-النهائي-في-المفاوضات-إلغاء-الحظر-بعزة-واقتدار-1053570016.html
الرئاسة الإيرانية: هدفنا النهائي في المفاوضات إلغاء الحظر بعزة واقتدار
الرئاسة الإيرانية: هدفنا النهائي في المفاوضات إلغاء الحظر بعزة واقتدار
قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، إن هدف بلاده النهائي في المفاوضات حول الاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بعزة واقتدار. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T06:41+0000
2021-12-05T06:41+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن إسماعيلي أن إيران جادة، تماما، في مباحثات فيينا وهدفها النهائي في المفاوضات مع مجموعة "4+1" يكمن في إلغاء الحظر بعزة واقتدار.وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده دخلت المفاوضات بإرادة وبرنامج معين، في وقت تسعى للوصول إلى نتيجة نهائية تقضي بإلغاء الحظر المفروض عليها، موضحا أن إيران كانت على استعداد من أجل مواصلة المفاوضات في فيينا، ولكن الأطراف الأخرى المشاركة في مباحثات فيينا بحاجة للتوجه إلى عواصمها بدعوى مناقشة القضايا المطروحة.وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، أول أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية.والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى التي يمثل إيران فيها وفد من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المناوئ للغرب لإعادة الالتزام بالاتفاق، الذي قبلت إيران بمقتضاه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/محادثات-الاتفاق-النووي-تهوي-بالعملة-الإيرانية-1053562864.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني

الرئاسة الإيرانية: هدفنا النهائي في المفاوضات إلغاء الحظر بعزة واقتدار

06:41 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
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قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، إن هدف بلاده النهائي في المفاوضات حول الاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بعزة واقتدار.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن إسماعيلي أن إيران جادة، تماما، في مباحثات فيينا وهدفها النهائي في المفاوضات مع مجموعة "4+1" يكمن في إلغاء الحظر بعزة واقتدار.
بائع يتفقد الريال الإيراني في محل لبيع العملات في بغداد ، العراق 8 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
محادثات الاتفاق النووي تهوي بالعملة الإيرانية
أمس, 18:50 GMT
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده دخلت المفاوضات بإرادة وبرنامج معين، في وقت تسعى للوصول إلى نتيجة نهائية تقضي بإلغاء الحظر المفروض عليها، موضحا أن إيران كانت على استعداد من أجل مواصلة المفاوضات في فيينا، ولكن الأطراف الأخرى المشاركة في مباحثات فيينا بحاجة للتوجه إلى عواصمها بدعوى مناقشة القضايا المطروحة.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، أول أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية.
والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى التي يمثل إيران فيها وفد من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المناوئ للغرب لإعادة الالتزام بالاتفاق، الذي قبلت إيران بمقتضاه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
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