https://arabic.sputniknews.com/20211205/الرئاسة-الإيرانية-هدفنا-النهائي-في-المفاوضات-إلغاء-الحظر-بعزة-واقتدار-1053570016.html

الرئاسة الإيرانية: هدفنا النهائي في المفاوضات إلغاء الحظر بعزة واقتدار

الرئاسة الإيرانية: هدفنا النهائي في المفاوضات إلغاء الحظر بعزة واقتدار

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، إن هدف بلاده النهائي في المفاوضات حول الاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بعزة واقتدار. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T06:41+0000

2021-12-05T06:41+0000

2021-12-05T06:41+0000

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن إسماعيلي أن إيران جادة، تماما، في مباحثات فيينا وهدفها النهائي في المفاوضات مع مجموعة "4+1" يكمن في إلغاء الحظر بعزة واقتدار.وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده دخلت المفاوضات بإرادة وبرنامج معين، في وقت تسعى للوصول إلى نتيجة نهائية تقضي بإلغاء الحظر المفروض عليها، موضحا أن إيران كانت على استعداد من أجل مواصلة المفاوضات في فيينا، ولكن الأطراف الأخرى المشاركة في مباحثات فيينا بحاجة للتوجه إلى عواصمها بدعوى مناقشة القضايا المطروحة.وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، أول أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية.والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى التي يمثل إيران فيها وفد من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المناوئ للغرب لإعادة الالتزام بالاتفاق، الذي قبلت إيران بمقتضاه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/محادثات-الاتفاق-النووي-تهوي-بالعملة-الإيرانية-1053562864.html

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إيران, الاتفاق النووي الإيراني