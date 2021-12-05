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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الرئيس-الجزائري-يجب-إنتاج-قطع-الغيار-قبل-الحديث-عن-تصنيع-السيارات-1053570918.html
الرئيس الجزائري: يجب إنتاج قطع الغيار قبل الحديث عن تصنيع السيارات
الرئيس الجزائري: يجب إنتاج قطع الغيار قبل الحديث عن تصنيع السيارات
ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة مهمة بشأن عودة مصانع إنتاج السيارات في بلاده. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T07:13+0000
2021-12-05T07:13+0000
2021-12-05T07:13+0000
الرئيس الجزائري
صناعة السيارات
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وقال الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها، السبت، خلال افتتاحه الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: يجب البحث في إنتاج قطع غيار، قبل الحديث عن عودة المصانع والصناعة الميكانيكية.وشدد الرئيس على ضرورة إنتاج قطع غيار السيارات أولا وتصديرها للخارج قبل البحث عن تصنيع وتركيب السيارات، بحسب صحيفة "النهار".واعتبر أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر خالية من مصنع لقطع الغيار للسيارات، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أي مستثمر بملف لتصنيع قطع غيار السيارات.واعتبر تبون أن بلاده قادرة على إنتاج قطع غيار السيارات وتصديرها لكافة الدول الأفريقية وحتى إلى الدول الأوروبية.وعبر الرئيس الجزائري عن أسفه لعدم تجرأ أي متعامل أو مستثمر على دخول هذا المجال الذي سينتج مجرد آلات فقط.وحث تبون على أهمية تعزيز الإنتاج الوطني المحلي، وتقليص معدل الاستيراد، معتبرا أنه من غير المعقول استيراد مواد تصنع محليا.
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الرئيس الجزائري, صناعة السيارات
الرئيس الجزائري: يجب إنتاج قطع الغيار قبل الحديث عن تصنيع السيارات
ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة مهمة بشأن عودة مصانع إنتاج السيارات في بلاده.
وقال الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها، السبت، خلال افتتاحه الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: يجب البحث في إنتاج قطع غيار، قبل الحديث عن عودة المصانع والصناعة الميكانيكية.
وشدد الرئيس على ضرورة إنتاج قطع غيار السيارات أولا وتصديرها للخارج قبل البحث عن تصنيع وتركيب السيارات، بحسب
صحيفة "النهار"
.
واعتبر أنه من غير المعقول أن تكون الجزائر خالية من مصنع لقطع الغيار للسيارات، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أي مستثمر بملف لتصنيع قطع غيار السيارات.
واعتبر تبون أن بلاده قادرة على إنتاج قطع غيار السيارات وتصديرها لكافة الدول الأفريقية وحتى إلى الدول الأوروبية.
وعبر
الرئيس الجزائري
عن أسفه لعدم تجرأ أي متعامل أو مستثمر على دخول هذا المجال الذي سينتج مجرد آلات فقط.
وحث تبون على أهمية تعزيز الإنتاج الوطني المحلي، وتقليص معدل الاستيراد، معتبرا أنه من غير المعقول استيراد مواد تصنع محليا.