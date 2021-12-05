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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الرئيس-اليمني-يطلب-دعما-من-السعودية-لإنقاذ-عملة-بلاده-من-الانهيار-1053590858.html
الرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
الرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
أرسل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والتي يعد... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:08+0000
2021-12-05T15:08+0000
2021-12-05T15:08+0000
أخبار اليمن الأن
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وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد تسلم السفير السعودي، محمد آل جابر، رسالة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وذلك لنقلها إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن.وأشاد الرئيس اليمني، بمواقف السعودية من اليمن مؤكدا في رسالته على الأوضاع الاقتصادية اليمنية، والتي تسبب فيها "فرض المليشيات الحوثية" أوضاعا على الشعب اليمني.وسجل الريال اليمني تراجعا جديدا، وصل إلى 1677 للشراء و1703 للبيع، وارتفعت على إثر ذلك الأسعار في العديد من المناطق اليمنية، وقامت احتجاجات في مناطق عدن وحضرموت وأبين.وأودعت السعودية في يناير/كانون الثاني 2018، ملياري دولار أمريكي، في البنك المركزي اليمني، لدعم الريال اليمني الذي وصل وقتها إلى 500 ريال يمني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
الرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
أرسل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والتي يعد انهيار العملة اليمنية أبرزها.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد تسلم السفير السعودي، محمد آل جابر، رسالة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وذلك لنقلها إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
وأشاد الرئيس اليمني، بمواقف السعودية من اليمن مؤكدا في رسالته على الأوضاع الاقتصادية اليمنية، والتي تسبب فيها "فرض المليشيات الحوثية" أوضاعا على الشعب اليمني.
وسجل الريال اليمني تراجعا جديدا، وصل إلى 1677 للشراء و1703 للبيع، وارتفعت على إثر ذلك الأسعار في العديد من المناطق اليمنية، وقامت احتجاجات في مناطق عدن وحضرموت وأبين.
وأودعت السعودية في يناير/كانون الثاني 2018، ملياري دولار أمريكي، في البنك المركزي اليمني، لدعم
الريال اليمني
الذي وصل وقتها إلى 500 ريال يمني.