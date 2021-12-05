تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الرئيس-اليمني-يطلب-دعما-من-السعودية-لإنقاذ-عملة-بلاده-من-الانهيار-1053590858.html
الرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
الرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
أرسل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والتي يعد... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:08+0000
2021-12-05T15:08+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104331/03/1043310349_0:182:2841:1780_1920x0_80_0_0_f9c85af52b1c1bc1f3fca0faaa28235c.jpg
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد تسلم السفير السعودي، محمد آل جابر، رسالة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وذلك لنقلها إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن.وأشاد الرئيس اليمني، بمواقف السعودية من اليمن مؤكدا في رسالته على الأوضاع الاقتصادية اليمنية، والتي تسبب فيها "فرض المليشيات الحوثية" أوضاعا على الشعب اليمني.وسجل الريال اليمني تراجعا جديدا، وصل إلى 1677 للشراء و1703 للبيع، وارتفعت على إثر ذلك الأسعار في العديد من المناطق اليمنية، وقامت احتجاجات في مناطق عدن وحضرموت وأبين.وأودعت السعودية في يناير/كانون الثاني 2018، ملياري دولار أمريكي، في البنك المركزي اليمني، لدعم الريال اليمني الذي وصل وقتها إلى 500 ريال يمني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104331/03/1043310349_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_50db573697ae71a81f47e8f6cddee849.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

الرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار

15:08 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أرسل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والتي يعد انهيار العملة اليمنية أبرزها.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد تسلم السفير السعودي، محمد آل جابر، رسالة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وذلك لنقلها إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
وأشاد الرئيس اليمني، بمواقف السعودية من اليمن مؤكدا في رسالته على الأوضاع الاقتصادية اليمنية، والتي تسبب فيها "فرض المليشيات الحوثية" أوضاعا على الشعب اليمني.
وسجل الريال اليمني تراجعا جديدا، وصل إلى 1677 للشراء و1703 للبيع، وارتفعت على إثر ذلك الأسعار في العديد من المناطق اليمنية، وقامت احتجاجات في مناطق عدن وحضرموت وأبين.
وأودعت السعودية في يناير/كانون الثاني 2018، ملياري دولار أمريكي، في البنك المركزي اليمني، لدعم الريال اليمني الذي وصل وقتها إلى 500 ريال يمني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:24 GMTما هي فرص التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني في ظل شروط طهران؟
15:13 GMTلماذا علينا تجنب تشغيل المدفأة عند الذهاب للفراش؟... طبيب يكشف السبب
15:12 GMTقيس سعيد يأمر بتدقيق مالي في قنصليتي تونس بباريس وميلانو بعد أن عزل القنصلين
15:11 GMTأردوغان يتوجه غدا إلى قطر في زيارة رسمية
15:09 GMT"من أجل مستقبلنا المشترك"... الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتطوع
15:08 GMTالرئيس اليمني يطلب دعما من السعودية لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار
15:03 GMTعسكريون صوماليون يعودون إلى مقديشو بعد إتمام تدريبات في تركيا
15:02 GMTسرب من الحيتان يحاصر قاربا... مشاهد لم تسجل سابقا... فيديو
14:57 GMTالصناعات الدفاعية التركية: نظام "سايبر" يمكن أن يتفوق على "إس-400"
14:56 GMTعالم بريطاني: "أوميكرون" يعيد العالم إلى بداية الجائحة والسلالة القادمة ستكون أقوى
14:55 GMTصحيفة: أشهر وكيل أعمال في العالم يقود صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
14:51 GMTما هي قدرات صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فايكنغ"؟
14:49 GMTمدير مطاعم "نصرت": الذهب المستخدم في تغليف شرائح اللحم "عديم المذاق"
14:35 GMTرئيس إسرائيل يتوعد إيران لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد
14:34 GMTنقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بعد التحقيق مع عمر كمال في تهمة الإساءة لمصر
14:31 GMTاكتشاف كوكب "الجحيم" من الحديد النقي بنصف صلب وآخر سائل... صور وفيديو
14:28 GMTالجالية الإثيوبية في لبنان: لا للتدخل الأمريكي في بلادنا
14:27 GMTالتحالف الدولي ضد "داعش" يوضح حقيقة استهداف قاعدة التنف العسكرية في سوريا
14:26 GMTالرئيس البرتغالي يصدر قرارا بحل البرلمان
14:20 GMTالسيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى... فيديو