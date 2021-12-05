https://arabic.sputniknews.com/20211205/السباح-من-ذوي-الهمم-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تلبية-الأهلي-المصري-لرغبته-فيديو-1053599900.html

السباح من ذوي الهمم يتحدث لأول مرة بعد تلبية الأهلي المصري لرغبته... فيديو

السباح من ذوي الهمم يتحدث لأول مرة بعد تلبية الأهلي المصري لرغبته... فيديو

وصف أحمد طارق، أحد أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، تحديات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الصعبة"، مؤكدا أنه يحمل مسؤولية شعب كامل. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T19:22+0000

2021-12-05T19:22+0000

2021-12-05T19:22+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048097266_0:64:2121:1257_1920x0_80_0_0_5e595d431fe6055379b3af2a4032ef27.jpg

وأضاف طارق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية الحياة، أن "النادي الأهلي سيعمل له احتفالية غدا داخل جدران النادي"، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة.وكان رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، رحب بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة استقبال السباح أحمد طارق من ذوي الهمم على هامش احتفالية "قادرون باختلاف"، وضمه لقطاع السباحة بالنادي. وأكدت قناة الأهلي، أن "الخطيب سيستقبل السباح أحمد طارق في الواحدة ظهرا غدا الاثنين، وسيتم قيده بحسب الفئة العمرية، وفقا لدعم الأهلي لذوي الهمم وتنفيذا لسياسة الدولة في دعم الأبطال البارلمبيين".وشددت القناة، على أن الأهلي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية ويساهم مع الدولة في كل خطط التنمية والتطور في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، مؤكدة أنه يفخر بالبطل أحمد طارق داخل عائلة الأهلي كونه بطل في السباحة وطموحه في تحقيق بطولات مع النادي الأحمر.وكان الشاب أحمد طارق، طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي: بأمنية يريد أن يلبها، مؤكدة أنه سباح ويريد أن يلعب في النادى الأهلى"، ليرد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "لازم النادي الأهلى ياخدك واحنا قاعدين كده".ووجه الخطيب الشكر والتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوو الهمم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات وميداليات عديدة.للإطلاع على المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن