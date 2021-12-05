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https://arabic.sputniknews.com/20211205/السعودية-تسمح-بدخول-المطعمين-بلقاح-سبوتنيك-v-الروسي-للزيارات-القصيرة-والحج-والعمرة-1053572322.html
السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، اليوم الأحد، بالسماح للملقحين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا دخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة بدءا من كانون... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T08:03+0000
2021-12-05T08:03+0000
2021-12-05T08:03+0000
العالم العربي
روسيا
سبوتنيك
السعودية
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وقامت هيئة الصحة العامة بإدرج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة.وأوضحت الهيئة أن الحاصلين على جرعتي لقاح "سبوتنيك V" مسموح لهم بالدخول "لغرض الزيارة القصيرة وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2022".ويحتوي تطبيق "وقاية" للقاحات في السعودية على تعريف مكتمل التحصين لغرض القدوم إلى السعودية وقائمة اللقاحات المعترف بها من قبل السلطات السعودية.
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العالم العربي, روسيا, سبوتنيك, السعودية
السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، اليوم الأحد، بالسماح للملقحين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا دخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة بدءا من كانون الثاني /يناير المقبل.
وقامت هيئة الصحة العامة بإدرج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحاصلين على جرعتي لقاح "سبوتنيك V" مسموح لهم بالدخول "لغرض الزيارة القصيرة وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2022".
ويحتوي تطبيق "وقاية" للقاحات في السعودية
على تعريف مكتمل التحصين لغرض القدوم إلى السعودية وقائمة اللقاحات المعترف بها من قبل السلطات السعودية.