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السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، اليوم الأحد، بالسماح للملقحين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا دخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة بدءا من كانون... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T08:03+0000
2021-12-05T08:03+0000
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وقامت هيئة الصحة العامة بإدرج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة.وأوضحت الهيئة أن الحاصلين على جرعتي لقاح "سبوتنيك V" مسموح لهم بالدخول "لغرض الزيارة القصيرة وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2022".ويحتوي تطبيق "وقاية" للقاحات في السعودية على تعريف مكتمل التحصين لغرض القدوم إلى السعودية وقائمة اللقاحات المعترف بها من قبل السلطات السعودية.
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العالم العربي, روسيا, سبوتنيك, السعودية

السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة

08:03 GMT 05.12.2021
© REUTERS / STRINGERعمال النظافة يرتدون كمامات طبية، أثناء مسحهم للأرض في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في أعقاب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، 3 مارس/ آذار 2020
عمال النظافة يرتدون كمامات طبية، أثناء مسحهم للأرض في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، اليوم الأحد، بالسماح للملقحين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا دخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة بدءا من كانون الثاني /يناير المقبل.
وقامت هيئة الصحة العامة بإدرج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحاصلين على جرعتي لقاح "سبوتنيك V" مسموح لهم بالدخول "لغرض الزيارة القصيرة وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2022".
ويحتوي تطبيق "وقاية" للقاحات في السعودية على تعريف مكتمل التحصين لغرض القدوم إلى السعودية وقائمة اللقاحات المعترف بها من قبل السلطات السعودية.
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