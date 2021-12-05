السعودية توقف 250 شخصا من وزارات سيادية

ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلاله مباشرة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.وأكدت الهيئة السعودية أنه تم تنفيذ 6459 جولات رقابية، في وقت قامت بالتحقيق مع 657 متهما، فيما تم توقيف 250 شخصا ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية وسيادية عدة، منها الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية.ومن أبرز التهم والجرائم الموجهة لهؤلاء الموقوفين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة والتزوير.
وأكدت الهيئة السعودية أنه تم تنفيذ 6459 جولات رقابية، في وقت قامت بالتحقيق مع 657 متهما، فيما تم توقيف 250 شخصا ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية وسيادية عدة، منها الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية.
ومن أبرز التهم والجرائم الموجهة لهؤلاء الموقوفين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة والتزوير.