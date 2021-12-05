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السعودية توقف 250 شخصا من وزارات سيادية
السعودية توقف 250 شخصا من وزارات سيادية
باشرت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عددا من الملفات والقضايا الإدارية والجنائية، أهمها التحقيق مع 250 شخصا بتهم الرشوة والتزوير. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T08:05+0000
2021-12-05T08:05+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلاله مباشرة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.وأكدت الهيئة السعودية أنه تم تنفيذ 6459 جولات رقابية، في وقت قامت بالتحقيق مع 657 متهما، فيما تم توقيف 250 شخصا ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية وسيادية عدة، منها الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية.ومن أبرز التهم والجرائم الموجهة لهؤلاء الموقوفين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة والتزوير.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية توقف 250 شخصا من وزارات سيادية

08:05 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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باشرت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عددا من الملفات والقضايا الإدارية والجنائية، أهمها التحقيق مع 250 شخصا بتهم الرشوة والتزوير.
ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلاله مباشرة عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.
وأكدت الهيئة السعودية أنه تم تنفيذ 6459 جولات رقابية، في وقت قامت بالتحقيق مع 657 متهما، فيما تم توقيف 250 شخصا ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية وسيادية عدة، منها الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية.
ومن أبرز التهم والجرائم الموجهة لهؤلاء الموقوفين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة والتزوير.
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