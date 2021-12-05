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https://arabic.sputniknews.com/20211205/السويد-حريق-على-سفينة-شحن-محملة-بالأخشاب-1053598107.html
السويد... حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب
السويد... حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب
أعلنت السلطات السويدية أن حريقا شب في سفينة محملة بالأخشاب، بالقرب من الساحل الغربي للسويد. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T18:06+0000
2021-12-05T18:06+0000
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وحسب وكالة "رويترز" لم تتم السيطرة على الحريق بعد أكثر من 24 ساعة على نشوبه.وأكدت وكالة الطوارئ المدنية السويدية، أن طائرتي هليكوبتر، تعملن على مكافحة الحريق، وهيئات أخرى، من ضمنها خفر السواحل.ونشب الحريق أمس السبت، في سفينة أخشاب، لكن وحسب الوكالة "يبدو من الصعب إخماده". وأضافت: "السفينة تحتوي على كمية كبيرة من الوقود، وبدأت وكالة الطوارئ المدنية الاستعدادات اللازمة للدعم بالموارد في حالة حدوث تسرب محتمل".
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أخبار اليوم

السويد... حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب

18:06 GMT 05.12.2021
© REUTERS / CANADIAN COAST GUARD اندلاع حريق في سفينة شحن تابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية، قبالة سواحل كولومبيا البريطانية في كندا 24 أكتوبر 2021
 اندلاع حريق في سفينة شحن تابعة لشركة زيم الإسرائيلية، قبالة سواحل كولومبيا البريطانية في كندا 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / CANADIAN COAST GUARD
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أعلنت السلطات السويدية أن حريقا شب في سفينة محملة بالأخشاب، بالقرب من الساحل الغربي للسويد.
وحسب وكالة "رويترز" لم تتم السيطرة على الحريق بعد أكثر من 24 ساعة على نشوبه.
وأكدت وكالة الطوارئ المدنية السويدية، أن طائرتي هليكوبتر، تعملن على مكافحة الحريق، وهيئات أخرى، من ضمنها خفر السواحل.
ونشب الحريق أمس السبت، في سفينة أخشاب، لكن وحسب الوكالة "يبدو من الصعب إخماده".
وأضافت: "السفينة تحتوي على كمية كبيرة من الوقود، وبدأت وكالة الطوارئ المدنية الاستعدادات اللازمة للدعم بالموارد في حالة حدوث تسرب محتمل".
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