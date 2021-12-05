"السيادة السوداني": ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان البرهان غير صحيح

ووفقا لبيان نشره المجلس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير أكد أن ما قامت بنشره الوكالة الفرنسية من تصريحات للفريق أول عبد الفتاح البرهان مغاير لما قاله.وقال: "وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاَ مغايراً ومناقضاَ لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتياً".وأوضحت أن التصريح الذي نشرته الوكالة يقول: "إن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين"، مؤكدة أن "الرئيس البرهان أكد بوضوح لايساوره الشك، أن مشاركة العسكريين في الإنتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أجرت حوارا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.وأوضح البرهان أثناء الحوار أن "اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناءَ بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة"، مشيرا بذلك إلى الحركات المسلحة.لكن رئيس مجلس السيادة لم يشر وفقا لوكالة الأنباء السودانية "إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة. وهذا ما لزم التنويه بشأنه".
وقال: "وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاَ مغايراً ومناقضاَ لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتياً".
وأوضحت أن التصريح الذي نشرته الوكالة يقول: "إن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين"، مؤكدة أن "الرئيس البرهان أكد بوضوح لايساوره الشك، أن مشاركة العسكريين في الإنتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".