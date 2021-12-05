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https://arabic.sputniknews.com/20211205/السيسي-يتحدث-عن-محمد-صلاح-ويكشف-عن-3-أشخاص-يعتبرهم-مثله-الأعلى-فيديو---1053587424.html
السيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى... فيديو
السيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى... فيديو
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كاشفا عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:20+0000
2021-12-05T14:20+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وتعهد السيسي، خلال جلسة نقاشية أدارها الفنان أشرف عبد الباقي، ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، بتلبية رغبة أحد الشباب من ذوي الهمم، في الالتقاء بمحمد صلاح، مشيدا بلاعب ليفربول الإنجليزي.ويتألق اللاعب المصري في الموسم الجاري مع ليفربول، ونال مؤخرا جائزة القدم الذهبية، وتسلمتها نيابة عنه زوجته ماغي. من جانب آخر، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى عندما سألته الطفلة ملك محمد (9 أعوام) بطلة مصر في السباحة بنادي الشمس، عن مثله الأعلى.وأكد الرئيس المصري أن مثله الأعلى هم "أفراد أسرته الذين عاش معهم، كوالده الذي يعتبره نموذجا للحكمة والصبر، ووالدته، بالإضافة إلى عمه، الذي قال إنه كان شديد الكرم والرفق بالناس، ولم يرَ في حياته نموذجا كريما جدا مع الأطفال والضعاف مثله".تابع المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى... فيديو

14:20 GMT 05.12.2021
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / POOL
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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كاشفا عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى.
وتعهد السيسي، خلال جلسة نقاشية أدارها الفنان أشرف عبد الباقي، ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، بتلبية رغبة أحد الشباب من ذوي الهمم، في الالتقاء بمحمد صلاح، مشيدا بلاعب ليفربول الإنجليزي.
ووصف السيسي، محمد صلاح، بـ"البطل الذي يقف دائما بجانب مصر"، قائلا للشاب الذي طلب لقاء محمد صلاح، "نجيبه لك".
ويتألق اللاعب المصري في الموسم الجاري مع ليفربول، ونال مؤخرا جائزة القدم الذهبية، وتسلمتها نيابة عنه زوجته ماغي.
من جانب آخر، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى عندما سألته الطفلة ملك محمد (9 أعوام) بطلة مصر في السباحة بنادي الشمس، عن مثله الأعلى.
وأكد الرئيس المصري أن مثله الأعلى هم "أفراد أسرته الذين عاش معهم، كوالده الذي يعتبره نموذجا للحكمة والصبر، ووالدته، بالإضافة إلى عمه، الذي قال إنه كان شديد الكرم والرفق بالناس، ولم يرَ في حياته نموذجا كريما جدا مع الأطفال والضعاف مثله".
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