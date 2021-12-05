السيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى... فيديو

وتعهد السيسي، خلال جلسة نقاشية أدارها الفنان أشرف عبد الباقي، ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، بتلبية رغبة أحد الشباب من ذوي الهمم، في الالتقاء بمحمد صلاح، مشيدا بلاعب ليفربول الإنجليزي.ويتألق اللاعب المصري في الموسم الجاري مع ليفربول، ونال مؤخرا جائزة القدم الذهبية، وتسلمتها نيابة عنه زوجته ماغي. من جانب آخر، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى عندما سألته الطفلة ملك محمد (9 أعوام) بطلة مصر في السباحة بنادي الشمس، عن مثله الأعلى.وأكد الرئيس المصري أن مثله الأعلى هم "أفراد أسرته الذين عاش معهم، كوالده الذي يعتبره نموذجا للحكمة والصبر، ووالدته، بالإضافة إلى عمه، الذي قال إنه كان شديد الكرم والرفق بالناس، ولم يرَ في حياته نموذجا كريما جدا مع الأطفال والضعاف مثله".تابع المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك عربي.
من جانب آخر، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى عندما سألته الطفلة ملك محمد (9 أعوام) بطلة مصر في السباحة بنادي الشمس، عن مثله الأعلى.
وأكد الرئيس المصري أن مثله الأعلى هم "أفراد أسرته الذين عاش معهم، كوالده الذي يعتبره نموذجا للحكمة والصبر، ووالدته، بالإضافة إلى عمه، الذي قال إنه كان شديد الكرم والرفق بالناس، ولم يرَ في حياته نموذجا كريما جدا مع الأطفال والضعاف مثله".