السيسي يحقق حلم شاب من ذوي القدرات الخاصة لم يكن في الحسبان... فيديو

وقال الشاب، عبد الرحمن، على خشبة المسرح لمقدم الاحتفالية، الفنان المصري، مصطفى شعبان، إن لديه حلما هو أن يصبح إعلاميا ناجحا، وأن يكون لديه برنامجا خاص به، وأن تكون أول مداخلة هاتفية يجريها مع الرئيس السيسي.وعلى الفور، استجاب الرئيس المصري لطلب الشاب، وفاجأه ضاحكا أنه موافق على إجراء المداخلة الهاتفية الآن، ليصفق كل من في قاعة الاحتفالية، وقال السيسي للشاب: "أرى أننا كسبنا إعلاميا رائعا وفرصة اليوم لكي نقدمه لمصر وكل الدنيا".وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاب عبد الرحمن على قصيدة شعر ألقاها أمامه، وكذلك على شخصيته التي وصفها بـ"الجميلة".وانطلقت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي قدمتها الإعلامية المصرية، إيمان الحصري، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطفل من ذوي الهمم، أحمد تامر، وذلك بناءا على رغبة خاصة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
شهدت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت اليوم الأحد في مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، على موقف طريف بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة.
وقال الشاب، عبد الرحمن، على خشبة المسرح لمقدم الاحتفالية، الفنان المصري، مصطفى شعبان، إن لديه حلما هو أن يصبح إعلاميا ناجحا، وأن يكون لديه برنامجا خاص به، وأن تكون أول مداخلة هاتفية يجريها مع الرئيس السيسي.
وعلى الفور، استجاب الرئيس المصري لطلب الشاب، وفاجأه ضاحكا أنه موافق على إجراء المداخلة الهاتفية الآن، ليصفق كل من في قاعة الاحتفالية، وقال السيسي للشاب: "أرى أننا كسبنا إعلاميا رائعا وفرصة اليوم لكي نقدمه لمصر وكل الدنيا".
وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاب عبد الرحمن على قصيدة شعر ألقاها أمامه، وكذلك على شخصيته التي وصفها بـ"الجميلة".
وانطلقت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي قدمتها الإعلامية المصرية، إيمان الحصري، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطفل من ذوي الهمم، أحمد تامر، وذلك بناءا على رغبة خاصة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.