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https://arabic.sputniknews.com/20211205/السيسي-يحقق-حلم-شاب-من-ذوي-القدرات-الخاصة-لم-يكن-في-الحسبان-فيديو-1053577001.html
السيسي يحقق حلم شاب من ذوي القدرات الخاصة لم يكن في الحسبان... فيديو
السيسي يحقق حلم شاب من ذوي القدرات الخاصة لم يكن في الحسبان... فيديو
شهدت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت اليوم الأحد في مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، ‏على موقف طريف بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأحد... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:34+0000
2021-12-05T10:47+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال الشاب، عبد الرحمن، على خشبة المسرح لمقدم الاحتفالية، الفنان المصري، مصطفى شعبان، إن لديه حلما هو أن يصبح إعلاميا ناجحا، وأن يكون لديه برنامجا خاص به، وأن تكون أول مداخلة هاتفية يجريها مع الرئيس السيسي.وعلى الفور، استجاب الرئيس المصري لطلب الشاب، وفاجأه ضاحكا أنه موافق على إجراء المداخلة الهاتفية الآن، ليصفق كل من في قاعة الاحتفالية، وقال السيسي للشاب: "أرى أننا كسبنا إعلاميا رائعا وفرصة اليوم لكي نقدمه لمصر وكل الدنيا".وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاب عبد الرحمن على قصيدة شعر ألقاها أمامه، وكذلك على شخصيته التي وصفها بـ"الجميلة".وانطلقت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي قدمتها الإعلامية المصرية، إيمان الحصري، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطفل من ذوي الهمم، أحمد تامر، وذلك بناءا على رغبة خاصة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يحقق حلم شاب من ذوي القدرات الخاصة لم يكن في الحسبان... فيديو

10:34 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 10:47 GMT 05.12.2021)
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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شهدت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي أقيمت اليوم الأحد في مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، ‏على موقف طريف بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة.‏
وقال الشاب، عبد الرحمن، على خشبة المسرح لمقدم الاحتفالية، الفنان المصري، مصطفى شعبان، إن لديه حلما هو أن يصبح إعلاميا ناجحا، وأن يكون لديه برنامجا خاص به، وأن تكون أول مداخلة هاتفية يجريها مع الرئيس السيسي.
وعلى الفور، استجاب الرئيس المصري لطلب الشاب، وفاجأه ضاحكا أنه موافق على إجراء المداخلة الهاتفية الآن، ليصفق كل من في قاعة الاحتفالية، وقال السيسي للشاب: "أرى أننا كسبنا إعلاميا رائعا وفرصة اليوم لكي نقدمه لمصر وكل الدنيا".
وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاب عبد الرحمن على قصيدة شعر ألقاها أمامه، وكذلك على شخصيته التي وصفها بـ"الجميلة".
وانطلقت احتفالية "قادرون باختلاف"، التي قدمتها الإعلامية المصرية، إيمان الحصري، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطفل من ذوي الهمم، أحمد تامر، وذلك بناءا على رغبة خاصة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
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