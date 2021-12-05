السيسي يكشف عن أصعب لحظة في حياته وعدد ساعات عمله اليومية... فيديو

وأكد السيسي أن أصعب لحظة في حياته هي عندما شعر أن بلاده ستضيع في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعام 2013، وذلك ردا على سؤال من أحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة.وردا على سؤال آخر من نفس الشاب بشأن أسعد لحظة في حياته، فأكد الرئيس المصري "أنها لم تأت بعد، وهي حلم أن يرى بلاده الأفضل، وهذا لم يتحقق سوى بسواعد أبنائها".وإجابة على سؤال من طفلة في احتفالية "قادرون بالاختلاف" بشأن عدد ساعات عمله اليومية، رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عليها ضاحكا: "بل اسأليني كم ساعة أنام يوميا"، في إشارة منه إلى أنه ينام قليلا من أجل العمل.وأكد السيسي أنه لا يستطيع الجلوس من دون عمل، ويشعر أنه في بعض الأحيان قد يصيب من يعملون معه بالضجر بسبب طلباته الكثيرة، ولكنه شدد أنهم يعملون جميعا من أجل مصر.
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن أصعب لحظة في حياته، وذلك خلال حضوره احتفالية "قادرون بالاختلاف"، التي أقيمت في مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد السيسي أن أصعب لحظة في حياته هي عندما شعر أن بلاده ستضيع في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعام 2013، وذلك ردا على سؤال من أحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة.
وتابع السيسي للشاب: "أحيانا يتسبب فهمك في تعذيبك، ولو أنت تفهم وتدرك جيدا فمن الممكن أن تتعذب لأنك قد ترى أمور لا يراها غيرك، وخفت وقتها على ناسي وأهلي في مصر، والمصريين مشاكلهم كثيرة وظروفهم صعبة، ولو أن البلد ضاعت أين سيذهبون؟".
وردا على سؤال آخر من نفس الشاب بشأن أسعد لحظة في حياته، فأكد الرئيس المصري "أنها لم تأت بعد، وهي حلم أن يرى بلاده الأفضل، وهذا لم يتحقق سوى بسواعد أبنائها".
وإجابة على سؤال من طفلة في احتفالية "قادرون بالاختلاف" بشأن عدد ساعات عمله اليومية، رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عليها ضاحكا: "بل اسأليني كم ساعة أنام يوميا"، في إشارة منه إلى أنه ينام قليلا من أجل العمل.
وأكد السيسي أنه لا يستطيع الجلوس من دون عمل، ويشعر أنه في بعض الأحيان قد يصيب من يعملون معه بالضجر بسبب طلباته الكثيرة، ولكنه شدد أنهم يعملون جميعا من أجل مصر.