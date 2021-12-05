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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الصحة-الفلسطينية-تستعين-بالمستشفيات-الإسرائيلية-لكشف-أوميكرون-1053575960.html
الصحة الفلسطينية تستعين بالمستشفيات الإسرائيلية لكشف "أوميكرون"
الصحة الفلسطينية تستعين بالمستشفيات الإسرائيلية لكشف "أوميكرون"
أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إرسال 100 عينة مصابة بوباء كورونا إلى مستشفيات بإسرائيل للتحقق من إصابتها بمتحور "أوميكرون". 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:04+0000
2021-12-05T10:04+0000
2021-12-05T10:04+0000
فلسطين
أوميكرون
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزيرة الصحة أن هذه العينات جميعها لقادمين من الخارج، موضحة أنه سيتم الكشف بشكل فوري عن نتائج هذه الفحوصات.ولفتت إلى أن إرسال العينات إلى المستشفيات الإسرائيلية يتم بسبب عدم توفر المواد المختبرية اللازمة للكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".وذكرت أن المادة الخاصة بفحص "أوميكرون" ستصل قريبا فلسطين، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن.ودعت الكيلة المواطنين إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتة إلى أن وزارة الصحة لديها وفرة من اللقاحات المضادة للفيروس.يذكر أن نسبة الحاصلين على اللقاح بلغت 42%، حيث تلقى اللقاح نحو 60% من المواطنين في الضفة الغربية و27.3% في قطاع غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/هل-وصل-متحور-أوميكرون-إلى-العراق؟-1053574329.html
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فلسطين, أوميكرون
الصحة الفلسطينية تستعين بالمستشفيات الإسرائيلية لكشف "أوميكرون"
أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إرسال 100 عينة مصابة بوباء كورونا إلى مستشفيات بإسرائيل للتحقق من إصابتها بمتحور "أوميكرون".
ونقلت
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
عن وزيرة الصحة أن هذه العينات جميعها لقادمين من الخارج، موضحة أنه سيتم الكشف بشكل فوري عن نتائج هذه الفحوصات.
ولفتت إلى أن إرسال العينات إلى المستشفيات الإسرائيلية يتم بسبب عدم توفر المواد المختبرية اللازمة للكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".
وذكرت أن المادة الخاصة بفحص "أوميكرون" ستصل قريبا فلسطين، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن.
ودعت الكيلة المواطنين إلى تلقي اللقاح المضاد
لفيروس كورونا
، لافتة إلى أن وزارة الصحة لديها وفرة من اللقاحات المضادة للفيروس.
يذكر أن نسبة الحاصلين على اللقاح بلغت 42%، حيث تلقى اللقاح نحو 60% من المواطنين في الضفة الغربية و27.3% في قطاع غزة.