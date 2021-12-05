الصناعات الدفاعية التركية: نظام "سايبر" يمكن أن يتفوق على "إس-400"

وأشار دمير إلى إن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "سايبر" الذي تطوره تركيا يمكن أن يتجاوز خصائص نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" الروسي الصنع.ونقلت صحيفة "صباح "عن دمير قوله "تطوير نظام الدفاع الجوي "سايبر" يقترب تدريجياً من الاكتمال، ونعتقد أنه سيصل إلى مستوى نظام الدفاع الجوي "إس-400" أو حتى سيتجاوزه".وتعمل تركيا منذ عام 2018 على تطوير أول نظام دفاع جوي طويل المدى، وأطلقت عليه اسم "سايبر".وبدأت روسيا بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا في 12 تموز/يوليو 2019.وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأميركية، مهددة إياها بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400"، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.
وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.
يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأميركية، مهددة إياها بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.