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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الصين-تعلن-عن-تجاوزها-25-مليار-جرعة-من-لقاحات-كورونا-1053577489.html
الصين تعلن عن تجاوزها 2.5 مليار جرعة من لقاحات كورونا
الصين تعلن عن تجاوزها 2.5 مليار جرعة من لقاحات كورونا
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن تجاوزها 2.65 مليار جرعة من التطعيمات ضد فيروس كورونا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:52+0000
2021-12-05T10:52+0000
2021-12-05T10:52+0000
الصين
سلالة كورونا الجديدة
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وحسب بيان أصدرته وزارة الصحة الوطنية الصينية ونشرته وكالة الأنباء الصينية شينخو، أكدت فيه أن "2.54 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم تلقيها في البر الرئيسي الصيني حتى أمس السبت".وكانت بعض المقاطعات الصينية قد شهدت زيادة في تفشي متحور دلتا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما دفع إلى زيادة وتيرة التطعيم بين المواطنين.وسجلت البلاد وقتها أكثر من 600 إصابة عدوى محلية في 19 من أصل 31 مقاطعة، في أحدث وأسوأ انتشار للمرض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أزمة ظهوره وتفشيه في ووهان، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, سلالة كورونا الجديدة, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
الصين تعلن عن تجاوزها 2.5 مليار جرعة من لقاحات كورونا
أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن تجاوزها 2.65 مليار جرعة من التطعيمات ضد فيروس كورونا.
وحسب بيان أصدرته وزارة الصحة الوطنية الصينية ونشرته
وكالة الأنباء الصينية شينخو
، أكدت فيه أن "2.54 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم تلقيها في البر الرئيسي الصيني حتى أمس السبت".
وكانت بعض المقاطعات الصينية
قد شهدت زيادة في تفشي متحور دلتا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما دفع إلى زيادة وتيرة التطعيم بين المواطنين.
وسجلت البلاد وقتها أكثر من 600 إصابة عدوى محلية في 19 من أصل 31 مقاطعة، في أحدث وأسوأ انتشار للمرض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أزمة ظهوره وتفشيه في ووهان، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".