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العاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر.. فما فحواها؟
العاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر.. فما فحواها؟
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، برسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T11:53+0000
2021-12-05T12:04+0000
قطر
السعودية
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية القوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وسلم الرسالة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، أثناء استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة.ونقل الوزير السعودي، تحيات الملك سلمان، إلى الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين من قطر والسعودية، ولا سيما على مستوى القيادة، منذ انتهاء أصعب أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل 40 عاما.وتشهد العلاقات بين البلدين اتصالات مكثفة على مستوى القيادة بعد الإعلان في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال قمة العلا الخليجية بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة.وأنهى الاتفاق أزمة شهدت قطع علاقات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، بزعم دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
قطر
السعودية
سبوتنيك عربي
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قطر, السعودية

العاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر.. فما فحواها؟

11:53 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 12:04 GMT 05.12.2021)
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، برسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية القوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وسلم الرسالة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، أثناء استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة.
ونقل الوزير السعودي، تحيات الملك سلمان، إلى الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.
وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين من قطر والسعودية، ولا سيما على مستوى القيادة، منذ انتهاء أصعب أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل 40 عاما.
وتشهد العلاقات بين البلدين اتصالات مكثفة على مستوى القيادة بعد الإعلان في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال قمة العلا الخليجية بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة.
وأنهى الاتفاق أزمة شهدت قطع علاقات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، بزعم دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
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