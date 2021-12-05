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الملك سلمان يبعث رسائل خطية إلى ثلاثة زعماء في الخليج
الملك سلمان يبعث رسائل خطية إلى ثلاثة زعماء في الخليج
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول الخليج. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:48+0000
2021-12-05T15:48+0000
تميم بن حمد آل ثاني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعث رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، سلم الرسالة إلى نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة.كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الرسالة تتعلق "بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها"، مضيفة أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قام بتسليم الرسالة إلى أمير الكويت خلال استقبال ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث في وقت سابق اليوم، برسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.ونقل الوزير السعودي، تحيات الملك سلمان، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.
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تميم بن حمد آل ثاني, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان يبعث رسائل خطية إلى ثلاثة زعماء في الخليج

15:48 GMT 05.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
 العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول الخليج.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعث رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".
وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، سلم الرسالة إلى نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة.
كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الرسالة تتعلق "بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها"، مضيفة أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قام بتسليم الرسالة إلى أمير الكويت خلال استقبال ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث في وقت سابق اليوم، برسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية القوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وسلم الرسالة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، أثناء استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة.
ونقل الوزير السعودي، تحيات الملك سلمان، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.
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