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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الهند-تطور-صاروخا-مجنحا-سرعته-3-آلاف-كيلومتر-في-الساعة-صور-1053593570.html
الهند تطور صاروخا مجنحا سرعته 3 آلاف كيلومتر في الساعة… صور
الهند تطور صاروخا مجنحا سرعته 3 آلاف كيلومتر في الساعة… صور
تطور الهند 4 نسخ من صاروخ "براموس" المجنح، الذي ينطلق بسرعة تتجاوز ضعفي سرعة الصوت، ويمكنه تدمير الأهداف البرية والبحرية عندما يتم إطلاقه من البر أو البحر أو... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:23+0000
2021-12-05T16:23+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وخلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي في مصر، عرضت الهند صاروخ "براموس" الذي يمكن إطلاقه من السفن أو الغواصات أو الطائرات أو حتى من القواعد الأرضية.ويصل مدى جميع نسخ الصاروخ الخاصة بالغواصات والسفن والطائرات والقواعد الأرضية إلى 290 كيلومترا.وتتراوح سرعته بين 2.5 إلى 2.8 ماخ (الماخ يساوي 1235 كلم/ الساعة) وهو مقياس سرعة الصوت، ويحمل رأسا حربيا وزنه يتراوح بين 200 و300 كيلوغرام، ويمكن للصاروخ أن يحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا.ويصل طول الصاروخ في نسخته البرية والبحرية (السفن والغواصات) إلى 9 أمتار وقطره 70 سنتيمترا ووزنه 3 أطنان.أما النسخة المخصصة للطائرات فتختلف في أن طولها 8.5 أمتار وقطرها 65 سنتيمترا ووزنها 2550 كيلوغراما.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/ما-هي-قدرات-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-فايكنغ؟-1053587888.html
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رصد عسكري

الهند تطور صاروخا مجنحا سرعته 3 آلاف كيلومتر في الساعة… صور

16:23 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"
صواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
تطور الهند 4 نسخ من صاروخ "براموس" المجنح، الذي ينطلق بسرعة تتجاوز ضعفي سرعة الصوت، ويمكنه تدمير الأهداف البرية والبحرية عندما يتم إطلاقه من البر أو البحر أو الجو.
وخلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي في مصر، عرضت الهند صاروخ "براموس" الذي يمكن إطلاقه من السفن أو الغواصات أو الطائرات أو حتى من القواعد الأرضية.
ويصل مدى جميع نسخ الصاروخ الخاصة بالغواصات والسفن والطائرات والقواعد الأرضية إلى 290 كيلومترا.
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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وتتراوح سرعته بين 2.5 إلى 2.8 ماخ (الماخ يساوي 1235 كلم/ الساعة) وهو مقياس سرعة الصوت، ويحمل رأسا حربيا وزنه يتراوح بين 200 و300 كيلوغرام، ويمكن للصاروخ أن يحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا.
ويصل طول الصاروخ في نسخته البرية والبحرية (السفن والغواصات) إلى 9 أمتار وقطره 70 سنتيمترا ووزنه 3 أطنان.
© Alaa - Almotairyصواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"
صواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
صواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"
© Alaa - Almotairy
أما النسخة المخصصة للطائرات فتختلف في أن طولها 8.5 أمتار وقطرها 65 سنتيمترا ووزنها 2550 كيلوغراما.
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