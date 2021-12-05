الهند تطور صاروخا مجنحا سرعته 3 آلاف كيلومتر في الساعة… صور

وخلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته الخميس الماضي في مصر، عرضت الهند صاروخ "براموس" الذي يمكن إطلاقه من السفن أو الغواصات أو الطائرات أو حتى من القواعد الأرضية.ويصل مدى جميع نسخ الصاروخ الخاصة بالغواصات والسفن والطائرات والقواعد الأرضية إلى 290 كيلومترا.وتتراوح سرعته بين 2.5 إلى 2.8 ماخ (الماخ يساوي 1235 كلم/ الساعة) وهو مقياس سرعة الصوت، ويحمل رأسا حربيا وزنه يتراوح بين 200 و300 كيلوغرام، ويمكن للصاروخ أن يحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا.ويصل طول الصاروخ في نسخته البرية والبحرية (السفن والغواصات) إلى 9 أمتار وقطره 70 سنتيمترا ووزنه 3 أطنان.أما النسخة المخصصة للطائرات فتختلف في أن طولها 8.5 أمتار وقطرها 65 سنتيمترا ووزنها 2550 كيلوغراما.
وتتراوح سرعته بين 2.5 إلى 2.8 ماخ (الماخ يساوي 1235 كلم/ الساعة) وهو مقياس سرعة الصوت، ويحمل رأسا حربيا وزنه يتراوح بين 200 و300 كيلوغرام، ويمكن للصاروخ أن يحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا.
ويصل طول الصاروخ في نسخته البرية والبحرية (السفن والغواصات) إلى 9 أمتار وقطره 70 سنتيمترا ووزنه 3 أطنان.