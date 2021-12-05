https://arabic.sputniknews.com/20211205/بايدن-يتعاطف-مع-فتاة-صغيرة-لديها-مشكلة-يعاني-منها-شخصيا-فيديو-1053571673.html

بايدن يتعاطف مع فتاة صغيرة لديها مشكلة يعاني منها شخصيا... فيديو

بايدن يتعاطف مع فتاة صغيرة لديها مشكلة يعاني منها شخصيا... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ‏يقوم بلفتة إنسانية مع فتاة صغيرة تعاني من مشكلة تسبب ضيقا لها، وسخرية زملائها... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T07:47+0000

2021-12-05T07:47+0000

2021-12-05T08:25+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واحتضن بايدن الطفلة أفيري التي تعاني من التعلثم، وأبدى تعاطفا معها كشخص يعاني من تلعثم طوال حياته.ويقول بايدن للفتاة في الفيديو إنه يعدها أن مشكلة تلعثمها ستختفي، قبل أن تعانقه الفتاة وتقول له "شكرا سيدي الرئيس".كما دعا الرئيس الأمريكي الفتاة أفيري للحضور إلى البيت الأبيض لرؤيته داخل المكتب البيضاوي.ونشر الفيديو عم الفتاة، روفوس جيفورد، الذي ينتظر التأكيد على توليه منصب رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية.ووصف جيفورد لقاء ابنة شقيقه بالرئيس الأمريكي أنه "يوم لن تنساه أبدا".والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الفتاة الصغيرة أفيري، في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، حيث قضى عطلة عيد الشكر.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف في تصريحات سابقة له أنه يعاني من التلعثم، وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا كان يردد الشعر الذي كتبه شعراء إيرلنديون مثل ويليام بتلر ييتس أمام المرآة لساعات، من أجل التغلب على مشكلة تلعثمه.كما صرح العام الماضي أنه يقوم بتحديد خطبه في نقاط تساعده على التوقف بين الكلمات للحظات، وذلك من أجل مساعدته في إلقائها بسهولة.

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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن