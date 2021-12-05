تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
سماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف التي تتمركز بها قوات أميركية على الحدود السورية العراقية
https://arabic.sputniknews.com/20211205/بايدن-يتعاطف-مع-فتاة-صغيرة-لديها-مشكلة-يعاني-منها-شخصيا-فيديو-1053571673.html
بايدن يتعاطف مع فتاة صغيرة لديها مشكلة يعاني منها شخصيا... فيديو
بايدن يتعاطف مع فتاة صغيرة لديها مشكلة يعاني منها شخصيا... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ‏يقوم بلفتة إنسانية مع فتاة صغيرة تعاني من مشكلة تسبب ضيقا لها، وسخرية زملائها... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T07:47+0000
2021-12-05T08:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053314509_0:60:2653:1552_1920x0_80_0_0_cb984f73cc17c29f3379cd64c2a1914f.jpg
واحتضن بايدن الطفلة أفيري التي تعاني من التعلثم، وأبدى تعاطفا معها كشخص يعاني من تلعثم طوال حياته.ويقول بايدن للفتاة في الفيديو إنه يعدها أن مشكلة تلعثمها ستختفي، قبل أن تعانقه الفتاة وتقول له "شكرا سيدي الرئيس".كما دعا الرئيس الأمريكي الفتاة أفيري للحضور إلى البيت الأبيض لرؤيته داخل المكتب البيضاوي.ونشر الفيديو عم الفتاة، روفوس جيفورد، الذي ينتظر التأكيد على توليه منصب رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية.ووصف جيفورد لقاء ابنة شقيقه بالرئيس الأمريكي أنه "يوم لن تنساه أبدا".والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الفتاة الصغيرة أفيري، في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، حيث قضى عطلة عيد الشكر.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف في تصريحات سابقة له أنه يعاني من التلعثم، وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا كان يردد الشعر الذي كتبه شعراء إيرلنديون مثل ويليام بتلر ييتس أمام المرآة لساعات، من أجل التغلب على مشكلة تلعثمه.كما صرح العام الماضي أنه يقوم بتحديد خطبه في نقاط تساعده على التوقف بين الكلمات للحظات، وذلك من أجل مساعدته في إلقائها بسهولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-يلتقط-عدوى-صوت-الرئيس-الأمريكي-يثير-تساؤلات-الإعلاميين-1053537614.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053314509_137:0:2653:1887_1920x0_80_0_0_dc436d26c5b4af0224ad83ee3405a72c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يتعاطف مع فتاة صغيرة لديها مشكلة يعاني منها شخصيا... فيديو

07:47 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 08:25 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / TASOS KATOPODISالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / TASOS KATOPODIS
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ‏يقوم بلفتة إنسانية مع فتاة صغيرة تعاني من مشكلة تسبب ضيقا لها، وسخرية زملائها منها.‏
واحتضن بايدن الطفلة أفيري التي تعاني من التعلثم، وأبدى تعاطفا معها كشخص يعاني من تلعثم طوال حياته.
ويقول بايدن للفتاة في الفيديو إنه يعدها أن مشكلة تلعثمها ستختفي، قبل أن تعانقه الفتاة وتقول له "شكرا سيدي الرئيس".
كما دعا الرئيس الأمريكي الفتاة أفيري للحضور إلى البيت الأبيض لرؤيته داخل المكتب البيضاوي.
ونشر الفيديو عم الفتاة، روفوس جيفورد، الذي ينتظر التأكيد على توليه منصب رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية.
ووصف جيفورد لقاء ابنة شقيقه بالرئيس الأمريكي أنه "يوم لن تنساه أبدا".
والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الفتاة الصغيرة أفيري، في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، حيث قضى عطلة عيد الشكر.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
بايدن يلتقط عدوى... صوت الرئيس الأمريكي يثير تساؤلات الإعلاميين
أمس, 10:10 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف في تصريحات سابقة له أنه يعاني من التلعثم، وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا كان يردد الشعر الذي كتبه شعراء إيرلنديون مثل ويليام بتلر ييتس أمام المرآة لساعات، من أجل التغلب على مشكلة تلعثمه.
كما صرح العام الماضي أنه يقوم بتحديد خطبه في نقاط تساعده على التوقف بين الكلمات للحظات، وذلك من أجل مساعدته في إلقائها بسهولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:16 GMTسماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف التي تتمركز بها قوات أميركية على الحدود السورية العراقية
09:14 GMTفي الذكرى السنوية الـ 80 لفك الحصار عن موسكو.. جندي سوفييتي يروي مذكراته
08:58 GMTكورونا يتسلل لسفينة ويضع 3 آلاف راكب في ورطة
08:54 GMTمصير مسجد ضخم للراحل صدام حسين غير مكتمل في بغداد... مزين بالذهب وينافس تاج محل
08:29 GMTالصحة العراقية تكشف موعد دخول الموجة الرابعة من كورونا
08:13 GMTهل تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.. إيهود باراك يرد
08:07 GMTالأردن... سحب كريم تجميل من الأسواق بسبب خطورته
08:05 GMTالسعودية توقف 250 شخصا من وزارات سيادية
08:03 GMTالسعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
08:00 GMTالوريثة الشرعية لعرش اليابان تحتفل بـ"سن الرشد" وتستعير "تاج خالتها"...فيديو
07:48 GMTإنقاذ طيار مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة...صور
07:47 GMTبايدن يتعاطف مع فتاة صغيرة لديها مشكلة يعاني منها شخصيا... فيديو
07:43 GMTالجزائر.. تحذير من أمطار رعدية على 23 ولاية
07:41 GMTتقرير استخباراتي أمريكي يحذرمن هجوم روسي "كاسح" لأوكرانيا
07:26 GMTروسيا ترسل نموذجا أوليا للمحول المركزي إلى مفاعل الاندماج النووي الدولي في فرنسا
07:19 GMTالجيش الإثيوبي يستعيد مناطق أخرى من قبضة جبهة تحرير تيغراي
07:16 GMTمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. فيديو وصور
07:13 GMTالرئيس الجزائري: يجب إنتاج قطع الغيار قبل الحديث عن تصنيع السيارات
06:53 GMTقوات الأمن في ميانمار تصدم محتجين بسيارة... ومخاوف من وقوع وفيات
06:48 GMTألمانيا تصنف دولة عربية منطقة "عالية الخطورة"