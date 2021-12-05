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https://arabic.sputniknews.com/20211205/بسبب-الغرانيت-الأحمر-سماع-دوي-انفجارات-في-إسرائيل-غدا-الاثنين-1053599112.html
بسبب "الغرانيت الأحمر"... إسرائيل على موعد مع أصوات انفجارات غدا الاثنين
بسبب "الغرانيت الأحمر"... إسرائيل على موعد مع أصوات انفجارات غدا الاثنين
قال الجيش الإسرائيلي، إن دوي انفجارات سيسمع غدا الإثنين، جنوب البلاد، على خلفية انطلاق مناورة عسكرية باسم "الغرانيت الأحمر". 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T18:49+0000
2021-12-05T18:51+0000
النقب
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
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وبحسب بيان للجيش نشره على حسابه بموقع تويتر: "سينطلق غدا خلال ساعات الصباح تمرين "الغرانيت الأحمر" في منطقة وادي عربة والنقب وينتهي صباح الثلاثاء".وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كجزء من التمرين، سيكون هناك تحرك نشط لقوات الأمن والمركبات، وستسمع أصداء انفجارات في المنطقة، وسيتم نشر نقاط تفتيش على عدة محاور في المنطقة الحدودية. لن يكون هناك إغلاق فعلي للمحاور".وتابع "يهدف التدريب إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي الدفاعية في منطقة الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل، وتم التخطيط له مسبقا كجزء من برنامج التدريب لهذا العام".وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من التدريبات والمناورات العسكرية بما في ذلك على الحدود الشمالية، وفي المجال البحري والجوي لإسرائيل لرفع جاهزية قواته.
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النقب, إسرائيل, الجيش الإسرائيلي

بسبب "الغرانيت الأحمر"... إسرائيل على موعد مع أصوات انفجارات غدا الاثنين

18:49 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 18:51 GMT 05.12.2021)
© REUTERS / Amir Cohenانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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قال الجيش الإسرائيلي، إن دوي انفجارات سيسمع غدا الإثنين، جنوب البلاد، على خلفية انطلاق مناورة عسكرية باسم "الغرانيت الأحمر".
وبحسب بيان للجيش نشره على حسابه بموقع تويتر: "سينطلق غدا خلال ساعات الصباح تمرين "الغرانيت الأحمر" في منطقة وادي عربة والنقب وينتهي صباح الثلاثاء".
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كجزء من التمرين، سيكون هناك تحرك نشط لقوات الأمن والمركبات، وستسمع أصداء انفجارات في المنطقة، وسيتم نشر نقاط تفتيش على عدة محاور في المنطقة الحدودية. لن يكون هناك إغلاق فعلي للمحاور".
وتابع "يهدف التدريب إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي الدفاعية في منطقة الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل، وتم التخطيط له مسبقا كجزء من برنامج التدريب لهذا العام".
وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من التدريبات والمناورات العسكرية بما في ذلك على الحدود الشمالية، وفي المجال البحري والجوي لإسرائيل لرفع جاهزية قواته.
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