بسبب "الغرانيت الأحمر"... إسرائيل على موعد مع أصوات انفجارات غدا الاثنين

وبحسب بيان للجيش نشره على حسابه بموقع تويتر: "سينطلق غدا خلال ساعات الصباح تمرين "الغرانيت الأحمر" في منطقة وادي عربة والنقب وينتهي صباح الثلاثاء".وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كجزء من التمرين، سيكون هناك تحرك نشط لقوات الأمن والمركبات، وستسمع أصداء انفجارات في المنطقة، وسيتم نشر نقاط تفتيش على عدة محاور في المنطقة الحدودية. لن يكون هناك إغلاق فعلي للمحاور".وتابع "يهدف التدريب إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي الدفاعية في منطقة الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل، وتم التخطيط له مسبقا كجزء من برنامج التدريب لهذا العام".وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من التدريبات والمناورات العسكرية بما في ذلك على الحدود الشمالية، وفي المجال البحري والجوي لإسرائيل لرفع جاهزية قواته.
قال الجيش الإسرائيلي، إن دوي انفجارات سيسمع غدا الإثنين، جنوب البلاد، على خلفية انطلاق مناورة عسكرية باسم "الغرانيت الأحمر".
وبحسب بيان للجيش نشره على حسابه بموقع تويتر: "سينطلق غدا خلال ساعات الصباح تمرين "الغرانيت الأحمر" في منطقة وادي عربة والنقب وينتهي صباح الثلاثاء".
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كجزء من التمرين، سيكون هناك تحرك نشط لقوات الأمن والمركبات، وستسمع أصداء انفجارات في المنطقة، وسيتم نشر نقاط تفتيش على عدة محاور في المنطقة الحدودية. لن يكون هناك إغلاق فعلي للمحاور".
وتابع "يهدف التدريب إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي الدفاعية في منطقة الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل، وتم التخطيط له مسبقا كجزء من برنامج التدريب لهذا العام".
התרגיל נועד לשיפור מוכנות כוחות צה״ל להגנה במרחב הגבולות הדרומיים של מדינת ישראל ותוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2021