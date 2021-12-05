بعد غياب لعشرات السنين.. شركة طيران أوروبية تعود لتسيير رحلاتها إلى مطار بيروت.. فيديو

وجاء إعلان الوزير اللبناني من خلال تغريدة على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قال فيها "إيماناً بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجدداً، وإعلاناً عن إطلاق مسار رفع مكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم".وتابع حمية: "اليوم وبعد طول غياب ولعشرات من السنين ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار قادماً من زوريخ وبمعدل رحلتين أسبوعيا".
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط السويسرية إلى مطار بيروت، وذلك بعد غياب لعشرات السنين لطائرات الشركة عن لبنان.
وجاء إعلان الوزير اللبناني من خلال تغريدة على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قال فيها "إيماناً بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجدداً، وإعلاناً عن إطلاق مسار رفع مكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم".
إيماناً بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجدداً وإعلاناً عن إطلاق مسار رفع مكانة #مطار_رفيق_الحريري_الدولي بين أقرانه في العالم.اليوم وبعد طول غياب ولعشرات من السنين ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار قادماً من زوريخ وبمعدل رحلتين أسبوعيا pic.twitter.com/AIerMYar5s