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https://arabic.sputniknews.com/20211205/بعد-غياب-لعشرات-السنين-شركة-طيران-أوروبية-تعود-لتسيير-رحلاتها-إلى-مطار-بيروت-فيديو-1053583787.html
بعد غياب لعشرات السنين.. شركة طيران أوروبية تعود لتسيير رحلاتها إلى مطار بيروت.. فيديو
بعد غياب لعشرات السنين.. شركة طيران أوروبية تعود لتسيير رحلاتها إلى مطار بيروت.. فيديو
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط السويسرية إلى مطار بيروت، وذلك بعد غياب لعشرات السنين لطائرات... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T13:14+0000
2021-12-05T13:19+0000
مطار بيروت
لبنان
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وجاء إعلان الوزير اللبناني من خلال تغريدة على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قال فيها "إيماناً بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجدداً، وإعلاناً عن إطلاق مسار رفع مكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم".وتابع حمية: "اليوم وبعد طول غياب ولعشرات من السنين ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار قادماً من زوريخ وبمعدل رحلتين أسبوعيا".
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مطار بيروت, لبنان

بعد غياب لعشرات السنين.. شركة طيران أوروبية تعود لتسيير رحلاتها إلى مطار بيروت.. فيديو

13:14 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 13:19 GMT 05.12.2021)
© AFP 2021 / Joseph Eidمطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / Joseph Eid
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط السويسرية إلى مطار بيروت، وذلك بعد غياب لعشرات السنين لطائرات الشركة عن لبنان.
وجاء إعلان الوزير اللبناني من خلال تغريدة على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قال فيها "إيماناً بأن رحلة تفعيل مرافق لبنان الحيوية هي المسار الصحيح لنهوض الوطن مجدداً، وإعلاناً عن إطلاق مسار رفع مكانة مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم".
وتابع حمية: "اليوم وبعد طول غياب ولعشرات من السنين ها هو الطيران السويسري يحط على أرض المطار قادماً من زوريخ وبمعدل رحلتين أسبوعيا".
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