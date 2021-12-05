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https://arabic.sputniknews.com/20211205/بوتين-روسيا-تتطلع-إلى-حصول-لقاح-سبوتنيك-vعلى-شهادة-من-الصحة-العالمية-بأسرع-وقت-ممكن-1053596237.html
بوتين: روسيا تتطلع إلى حصول لقاح "سبوتنيك V"على شهادة من الصحة العالمية بأسرع وقت ممكن
بوتين: روسيا تتطلع إلى حصول لقاح "سبوتنيك V"على شهادة من الصحة العالمية بأسرع وقت ممكن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا عليها أن تحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية، كي يتم نشر لقاح ""سبوتنيك V" المضاد... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T17:24+0000
2021-12-05T17:24+0000
روسيا
منظمة الصحة العالمية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وقال بوتين خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "علينا أن نحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية حتى يصبح بإمكان لقاحنا "سبوتنيك V" الانتشار على نطاق واسع في العالم".وأكد الرئيس الروسي أن التغلب على جائحة كورونا يتطلب توحيد الجهود على المستوى العالمي، وإلا ستظهر سلالات جديدة من الفيروس بسبب المشاكل الخاصة بالتطعيم.صرحت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك" بأن منظمة الصحة العالمية في روسيا لن تقوم بتقييم لقاح "سبوتنيك V" قبل يناير/كانون الثاني 2022.وفي وقت سابق، أعلن رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، أن لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا قد يتم تسجيله من منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الصحة-العالمية-إجراءات-الاعتراف-بلقاح-سبوتنيك-v-لن-يتم-قبل-يناير-2022-1053530805.html
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روسيا, منظمة الصحة العالمية, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

بوتين: روسيا تتطلع إلى حصول لقاح "سبوتنيك V"على شهادة من الصحة العالمية بأسرع وقت ممكن

17:24 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع محافظ سان بطرسبورغ، روسيا 17 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع محافظ سان بطرسبورغ، روسيا 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا عليها أن تحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية، كي يتم نشر لقاح ""سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع في دول العالم.
وقال بوتين خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "علينا أن نحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية حتى يصبح بإمكان لقاحنا "سبوتنيك V" الانتشار على نطاق واسع في العالم".
وأكد الرئيس الروسي أن التغلب على جائحة كورونا يتطلب توحيد الجهود على المستوى العالمي، وإلا ستظهر سلالات جديدة من الفيروس بسبب المشاكل الخاصة بالتطعيم.
صرحت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك" بأن منظمة الصحة العالمية في روسيا لن تقوم بتقييم لقاح "سبوتنيك V" قبل يناير/كانون الثاني 2022.
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الصحة العالمية: إجراءات الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" لن يتم قبل يناير 2022
أمس, 06:34 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، أن لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا قد يتم تسجيله من منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.
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