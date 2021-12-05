بوتين: روسيا تتطلع إلى حصول لقاح "سبوتنيك V"على شهادة من الصحة العالمية بأسرع وقت ممكن

وقال بوتين خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "علينا أن نحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية حتى يصبح بإمكان لقاحنا "سبوتنيك V" الانتشار على نطاق واسع في العالم".وأكد الرئيس الروسي أن التغلب على جائحة كورونا يتطلب توحيد الجهود على المستوى العالمي، وإلا ستظهر سلالات جديدة من الفيروس بسبب المشاكل الخاصة بالتطعيم.صرحت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك" بأن منظمة الصحة العالمية في روسيا لن تقوم بتقييم لقاح "سبوتنيك V" قبل يناير/كانون الثاني 2022.وفي وقت سابق، أعلن رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، أن لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا قد يتم تسجيله من منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا عليها أن تحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية، كي يتم نشر لقاح ""سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع في دول العالم.
وقال بوتين خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "علينا أن نحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية حتى يصبح بإمكان لقاحنا "سبوتنيك V" الانتشار على نطاق واسع في العالم".
وأكد الرئيس الروسي أن التغلب على جائحة كورونا يتطلب توحيد الجهود على المستوى العالمي، وإلا ستظهر سلالات جديدة من الفيروس بسبب المشاكل الخاصة بالتطعيم.
صرحت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك" بأن منظمة الصحة العالمية في روسيا لن تقوم بتقييم لقاح "سبوتنيك V" قبل يناير/كانون الثاني 2022.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، أن لقاح "سبوتنيك V " ضد فيروس كورونا قد يتم تسجيله من منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب.