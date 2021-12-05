تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/بيلاروسيا-تسلم-الملحق-العسكري-الأوكراني-مذكرة-احتجاج-على-انتهاك-الحدود-1053579196.html
بيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود
بيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أنها استدعت الملحق العسكري الأوكراني، وسلمته مذكرة احتجاج بسبب انتهاك قوات من بلاده الحدود البيلاروسية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T11:44+0000
2021-12-05T11:44+0000
العالم
أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101340/11/1013401169_0:63:5828:3341_1920x0_80_0_0_85e62486b1513b54b7cd7ebecd5d7e0f.jpg
وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء فيه: "في 5 ديسمبر/ كانون الأول، استُدعي الملحق العسكري بسفارة أوكرانيا في جمهورية بيلاروس إلى إدارة التعاون العسكري الدولي التابعة لوزارة الدفاع، حيث سُلِّم مذكرة احتجاج بشأن الانتهاكات المتزايدة للحدود من قبل الجانب الأوكراني ".وأضاف البيان البيلاروسي: "السبب الأساسي كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع "مي 8" الحدود البيلاروسية منطقة نوفايا رودنيا".وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الملحق العسكري أُبلغ أن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل القضايا الخلافية، سواء من حيث التعاون العسكري أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية". كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بيلاروسيا-ترد-على-الغرب-بحزمة-عقوبات-جوابية-اقتصادية-1053510375.html
أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101340/11/1013401169_182:0:4954:3579_1920x0_80_0_0_d1dec584a486263ade84c32d2d2f796d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أوكرانيا

بيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود

11:44 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند في مينسك
أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أنها استدعت الملحق العسكري الأوكراني، وسلمته مذكرة احتجاج بسبب انتهاك قوات من بلاده الحدود البيلاروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء فيه: "في 5 ديسمبر/ كانون الأول، استُدعي الملحق العسكري بسفارة أوكرانيا في جمهورية بيلاروس إلى إدارة التعاون العسكري الدولي التابعة لوزارة الدفاع، حيث سُلِّم مذكرة احتجاج بشأن الانتهاكات المتزايدة للحدود من قبل الجانب الأوكراني ".
رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
بيلاروسيا ترد على الغرب بحزمة عقوبات جوابية اقتصادية
3 ديسمبر, 11:56 GMT
وأضاف البيان البيلاروسي: "السبب الأساسي كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع "مي 8" الحدود البيلاروسية منطقة نوفايا رودنيا".
وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الملحق العسكري أُبلغ أن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل القضايا الخلافية، سواء من حيث التعاون العسكري أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية".
كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:14 GMTنائب‎ ‎رئيس‎ ‎وزراء‎ ‎لبنان: ‏‎المبادرة‎ ‎الفرنسية‎ ‎السعودية‎ ‎خطوة‎ ‎أولى‎ ‎لحل‎‏ الأزمة مع الخليج
12:11 GMTالجزائر تشهد ثلوجا كثيفة بسماكة 20 سنتمترا
12:08 GMTرئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن على خلفية استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني
12:07 GMTمحمد صلاح يكشف عن مشروعه الذي يريد إقامته في مصر
12:05 GMTفيديو لأول سيدة بحرينية تشق عباب البحر
12:02 GMTالخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب
12:02 GMTما هي الخيارات المتاحة للفرق قبل انطلاق سباق جدة للفورمولا 1؟
12:00 GMTمحكمة تونسية تقضي بسجن مواطن 48 عاما.. لهذا السبب
11:55 GMTالسيسي يكشف عن أصعب لحظة في حياته وعدد ساعات عمله اليومية... فيديو
11:53 GMTالعاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر.. فما فحواها؟
11:51 GMTهل تفتح مبادرة ماكرون صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان والسعودية ؟
11:48 GMTماتفيينكو تطلب من رئيس مجلس الشورى البحريني تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين
11:44 GMTبيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود
11:42 GMTفرنجية: لن نسمي وزيرا بديلا لجورج قرداحي
11:31 GMTمسؤول إيراني: إحجام أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل إحياء الاتفاق النووي
11:28 GMTأبحاث توصي بنوع مكملات "يضبط ضغط الدم"
11:25 GMTالسعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
11:19 GMTجنبلاط يحذر من "قوى الظلام" بعد الإعلان عن المبادرة الفرنسية لدعم لبنان‏
11:17 GMTتركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف
11:04 GMTناشط إسرائيلي يتحرش بزوجة نتنياهو