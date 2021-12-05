بيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود

وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء فيه: "في 5 ديسمبر/ كانون الأول، استُدعي الملحق العسكري بسفارة أوكرانيا في جمهورية بيلاروس إلى إدارة التعاون العسكري الدولي التابعة لوزارة الدفاع، حيث سُلِّم مذكرة احتجاج بشأن الانتهاكات المتزايدة للحدود من قبل الجانب الأوكراني ".وأضاف البيان البيلاروسي: "السبب الأساسي كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع "مي 8" الحدود البيلاروسية منطقة نوفايا رودنيا".وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الملحق العسكري أُبلغ أن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل القضايا الخلافية، سواء من حيث التعاون العسكري أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية". كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أنها استدعت الملحق العسكري الأوكراني، وسلمته مذكرة احتجاج بسبب انتهاك قوات من بلاده الحدود البيلاروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء فيه: "في 5 ديسمبر/ كانون الأول، استُدعي الملحق العسكري بسفارة أوكرانيا في جمهورية بيلاروس إلى إدارة التعاون العسكري الدولي التابعة لوزارة الدفاع، حيث سُلِّم مذكرة احتجاج بشأن الانتهاكات المتزايدة للحدود من قبل الجانب الأوكراني ".
وأضاف البيان البيلاروسي: "السبب الأساسي كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع "مي 8" الحدود البيلاروسية منطقة نوفايا رودنيا".
وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الملحق العسكري أُبلغ أن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل القضايا الخلافية، سواء من حيث التعاون العسكري أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية".
كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.