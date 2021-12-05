بينيت: حان الوقت لاستخدام وسائل مختلفة أمام إيران

وجاءت تصريحات بينيت خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، ظهر اليوم الأحد، حيث نقلت صحيفة هاآرتس على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضرورة حث الولايات المتحدة الأمريكية على استغلال الفترة الزمنية المقبلة لاستئناف مباحثات فيينا في البحث عن وسائل مختلفة ومتعددة أمام إيران.ودعا نفتالي بينيت الدول المشاركة في محادثات فيينا إلى التمسك بخط الهجوم أمام طهران، والشديد على إيران استحالة تخصيب اليورانيوم والتفاوض في آن واحد.سبق أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي إلى وقف مفاوضات فيينا حول استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ردا على ما وصفه بـ "ابتزاز إيران النووي".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن بينيت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بأن "إيران تمارس الاستفزاز النووي كتكتيك تفاوضي"، مدعيا أنه "يجب الرد على ذلك بوقف فوري للمفاوضات واتخاذ إجراءات صارمة من قبل القوى العظمى".وأعرب بينيت خلال الاتصال عن رفضه لرفع العقوبات المفروضة على إيران.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنه على إيران الشروع في دفع ثمن انتهاكاتها.
وجاءت تصريحات بينيت خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، ظهر اليوم الأحد، حيث نقلت صحيفة هاآرتس على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضرورة حث الولايات المتحدة الأمريكية على استغلال الفترة الزمنية المقبلة لاستئناف مباحثات فيينا في البحث عن وسائل مختلفة ومتعددة أمام إيران.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن بينيت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بأن "إيران تمارس الاستفزاز النووي كتكتيك تفاوضي"، مدعيا أنه "يجب الرد على ذلك بوقف فوري للمفاوضات واتخاذ إجراءات صارمة من قبل القوى العظمى".