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https://arabic.sputniknews.com/20211205/تركيا-تستقبل-أول-سفينة-ركاب-من-ليبيا-بعد-ربع-قرن-من-التوقف-1053578024.html
تركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف
تركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف
استقبل ميناء السنجق التركي، اليوم الأحد، أول رحلة بحرية سياحية قادمة من مدينة مصراتة في جنوب غرب ليبيا بعد توقف استمر ربع قرن تقريبا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T11:17+0000
2021-12-05T11:17+0000
2021-12-05T11:17+0000
تركيا
ليبيا
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ووصلت السفينة "Kevalay Queen" وعلى متنها 107 ركاب ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".وتأتي الرحلة في إطار الشراكة بين مجموعة قرنفيل وشركة كفالاي للسياحة والشركة الليبية للحديد والصلب.وكان في استقبال السفينة مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.وقال قرنفيل الذي تولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة قرنفيل، إنه سعيد باستئناف الرحلات البحرية للركاب بين تركيا وليبيا.وأوضح قرنفيل أن هذه الخطوة جاءت إثر إبرام مذكرة تفاهم بين البلدين قبل عامين بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.وأشار إلى أن الرحلات بين تركيا وليبيا توقفت عام 1996 بسبب عدم وجود إقبال كبير عليها، موضحا أن السفينة "Kevalay Queen" ستنقل الركاب والبضائع والمركبات.وأوضح أن السفينة بها 500 سرير و700 مقعد، ولديها القدرة على نقل نحو 520 مركبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-تركيا-تطالب-بسجن-16-متهما-بالتجسس-لصالح-المخابرات-الإسرائيلية-1053532307.html
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تركيا, ليبيا
تركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف
استقبل ميناء السنجق التركي، اليوم الأحد، أول رحلة بحرية سياحية قادمة من مدينة مصراتة في جنوب غرب ليبيا بعد توقف استمر ربع قرن تقريبا.
ووصلت السفينة "Kevalay Queen" وعلى متنها 107 ركاب ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب
وكالة أنباء "الأناضول"
.
وتأتي الرحلة في إطار الشراكة بين مجموعة قرنفيل وشركة كفالاي للسياحة والشركة الليبية للحديد والصلب.
وكان في استقبال السفينة مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
وقال قرنفيل الذي تولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة قرنفيل، إنه سعيد باستئناف الرحلات البحرية للركاب بين تركيا وليبيا.
وأوضح قرنفيل أن هذه الخطوة جاءت إثر إبرام مذكرة تفاهم بين البلدين قبل عامين بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأشار إلى أن الرحلات بين
تركيا وليبيا
توقفت عام 1996 بسبب عدم وجود إقبال كبير عليها، موضحا أن السفينة "Kevalay Queen" ستنقل الركاب والبضائع والمركبات.
وأوضح أن السفينة بها 500 سرير و700 مقعد، ولديها القدرة على نقل نحو 520 مركبة.