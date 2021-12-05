تركيا تعلن عزمها إنتاج طائرات عسكرية بالتعاون مع روسيا

وأكد دمير أن التعاون مع الجانب الروسي لا يقتصر على مجال واحد، بل يشمل العديد من المجالات.في وقت سابق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك إن أنقرة لا تستبعد إمكانية شراء مقاتلات روسية من طراز "Su-35" و"Su-57"، لكن الأولوية هي تطوير مقاتلاتها من الجيل الخامس.بدوره قال المدير العام لشركة الطيران التركية إن المقاتلة الوطنية التركية ستقوم بأول رحلة لها في عام 2025، وفي عام 2029 من المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.
قال إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إن إسطنبول تعتزم التعاون مع موسكو في برنامج إنتاج طائراتها العسكرية.
وأكد دمير أن التعاون مع الجانب الروسي لا يقتصر على مجال واحد، بل يشمل العديد من المجالات.
وأضاف: "هناك العديد من نقاط التعاون في مفاوضاتنا مع روسيا، من بينها بعض القضايا المتعلقة بتطوير طائراتنا العسكرية الوطنية، والتي ستطلق لأول مرة في عام 2023. هناك نوع من المحركات وأنظمة معينة قمنا باختيارها. مع مرور الوقت، ستكون هناك تغييرات وتطوير وتجديد أنظمة معينة. وخلال هذه العملية، قد تجري مفاوضات مع روسيا أيضًا".
إسماعيل دمير
رئيس الصناعات الدفاعية التركية
في وقت سابق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك إن أنقرة لا تستبعد إمكانية شراء مقاتلات روسية من طراز "Su-35" و"Su-57"، لكن الأولوية هي تطوير مقاتلاتها من الجيل الخامس.
بدوره قال المدير العام لشركة الطيران التركية إن المقاتلة الوطنية التركية ستقوم بأول رحلة لها في عام 2025، وفي عام 2029 من المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.