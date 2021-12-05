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https://arabic.sputniknews.com/20211205/جنبلاط-يحذر-من-قوى-الظلام-بعد-الإعلان-عن-المبادرة-الفرنسية-لدعم-لبنان-1053578179.html
جنبلاط يحذر من "قوى الظلام" بعد الإعلان عن المبادرة الفرنسية لدعم لبنان‏
جنبلاط يحذر من "قوى الظلام" بعد الإعلان عن المبادرة الفرنسية لدعم لبنان‏
أشاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الأحد، بالمبادرة الفرنسية السعودية ‏لحل أزمة الخليج مع لبنان.‏ 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T11:19+0000
2021-12-05T11:19+0000
أخبار لبنان
أخبار السعودية اليوم
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وقال جنبلاط في تغريدة له باللغة الفرنسية عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإنقاذ لبنان شجاعة، لكن علينا ألا ننسى قوى الظلام ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتله".وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أمس السبت، عن حصوله على تعهد من المملكة العربية السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون".وتابع الرئيس الفرنسي "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء (اللبناني) نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، عقب نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ميقاتي-يعلق-على-الاتصال-مع-ماكرون-وابن-سلمان-خطوة-مهمة-لعودة-العلاقات-التاريخية-1053557804.html
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم

جنبلاط يحذر من "قوى الظلام" بعد الإعلان عن المبادرة الفرنسية لدعم لبنان‏

11:19 GMT 05.12.2021
© AP Photo / Francois Moriوليد جنبلاط
وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
وليد جنبلاط
© AP Photo / Francois Mori
تابعنا عبر
أشاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الأحد، بالمبادرة الفرنسية السعودية ‏لحل أزمة الخليج مع لبنان.‏
وقال جنبلاط في تغريدة له باللغة الفرنسية عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإنقاذ لبنان شجاعة، لكن علينا ألا ننسى قوى الظلام ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتله".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أمس السبت، عن حصوله على تعهد من المملكة العربية السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.
وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.
وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون".
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وتابع الرئيس الفرنسي "تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء (اللبناني) نجيب ميقاتي وقلنا له إن فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني".
واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، عقب نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
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