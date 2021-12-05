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https://arabic.sputniknews.com/20211205/جيمس-بوند-يعود-من-جديد-العميل-007-يدخل-منازلكم-بآخر-مهماته-1053592214.html
جيمس بوند يعود من جديد... العميل 007 يدخل منازلكم في آخر مهماته
جيمس بوند يعود من جديد... العميل 007 يدخل منازلكم في آخر مهماته
أعلنت منتجة فيلم "No Time to Die"، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لسلسلة جيمس بوند الشهيرة، أن البطل الخارق (العميل 007) سيعود من جديد إلى شاشة... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:53+0000
2021-12-05T15:54+0000
مجتمع
أفلام
فن
جيمس بوند
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وتصدر فيلم "No Time to Die" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلى المشاهدات في هوليود لعام 2021، وحقق واردات على شباك التذاكر بلغت 756 مليون دولار أمريكي.وأكدت منتجة الفيلم، باربرا بروكلي، أن الفريق يرتب ويعمل على عودة بطل السلسلة الشهيرة من جديد وقالت: "يمكنكم التأكد من عودة جيمس بوند" إلى شاشات التلفاز، حيث سيتم عرض آخر أعماله على التلفاز، بحسب موقع "deadline".وتابعت المنتجة: "كان من المهم جدا بالنسبة لنا أن يتم عرض هذا الفيلم في دور السينما أولا لأنه يحتوي على مشاهد مذهلة جدا".ونوهت المنتجة إلى أن الفيلم هو عبارة عن "وليمة بصرية بسبب الطريقة التي تم بها تصميمه والتقاط كل لقطة وكادر في الفيلم".وقالت بروكلي: "نحن سعداء جدا لأننا تمكنا من عرض الفيلم في دور السينما" لكن اليوم سيتم عرضه على التلفاز ليكون متاحا للجميع.
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مجتمع, أفلام, فن, جيمس بوند

جيمس بوند يعود من جديد... العميل 007 يدخل منازلكم في آخر مهماته

15:53 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 15:54 GMT 05.12.2021)
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZالممثل البريطاني دانييل كريغ وخلفه شعار جيمس بوند (007)
الممثل البريطاني دانييل كريغ وخلفه شعار جيمس بوند (007) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
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أعلنت منتجة فيلم "No Time to Die"، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لسلسلة جيمس بوند الشهيرة، أن البطل الخارق (العميل 007) سيعود من جديد إلى شاشة التلفاز عن طريق عرض فيلمه الجديد.
وتصدر فيلم "No Time to Die" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلى المشاهدات في هوليود لعام 2021، وحقق واردات على شباك التذاكر بلغت 756 مليون دولار أمريكي.
وأكدت منتجة الفيلم، باربرا بروكلي، أن الفريق يرتب ويعمل على عودة بطل السلسلة الشهيرة من جديد وقالت: "يمكنكم التأكد من عودة جيمس بوند" إلى شاشات التلفاز، حيث سيتم عرض آخر أعماله على التلفاز، بحسب موقع "deadline".
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13:31 GMT
وتابعت المنتجة: "كان من المهم جدا بالنسبة لنا أن يتم عرض هذا الفيلم في دور السينما أولا لأنه يحتوي على مشاهد مذهلة جدا".
ونوهت المنتجة إلى أن الفيلم هو عبارة عن "وليمة بصرية بسبب الطريقة التي تم بها تصميمه والتقاط كل لقطة وكادر في الفيلم".
وقالت بروكلي: "نحن سعداء جدا لأننا تمكنا من عرض الفيلم في دور السينما" لكن اليوم سيتم عرضه على التلفاز ليكون متاحا للجميع.
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