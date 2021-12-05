تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211205/حبي-لبلدي-ونيل-شرف-خدمتها-متطوعة-تتحدث-عن-عملها-في-فريق-متطوعي-كأس-العالم-القادمة-1053586046.html
"حبي لبلدي ونيل شرف خدمتها".. متطوعة تتحدث عن عملها في فريق متطوعي كأس العالم القادمة
"حبي لبلدي ونيل شرف خدمتها".. متطوعة تتحدث عن عملها في فريق متطوعي كأس العالم القادمة
يشارك أكثر من 5 آلاف متطوع من 92 دولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا عربيا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T13:44+0000
2021-12-05T13:45+0000
قطر
كأس العرب 2021
رياضة
كرة القدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053585335_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_3fbc5c2027886cb56ee7c0790bd77aa9.jpg
وتأتي مشاركة فريق المتطوعين للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات لبطولة كأس العالم العام المقبلة والتي ستجري فعالياتها في قطر.ومن بين المتطوعين القطرية فاطمة الماجد، صاحبة الـ31 عاما، والتي تعمل في مجال القانون، وتحدثت عن شغفها بالعمل في فريق المتطوعين والحافز وراء ذلك بالإضافة للخبرات التي اكستبتها.وأشارت فاطمة إلى أن حبها لبلدها قطر ونيل شرف خدمتها هو الحافز الرئيسي بالنسبة لها للمشاركة في الأعمال التطوعية، قائلة: "تنبع رغبتي في التطوع من حبي لقطر التي وهبتني كل ما أطمح إليه، وسعيي الدائم لرد جزء من هذا الجميل، وخدمة بلدي بأي طريقة ممكنة بما فيها الإسهام في الأنشطة التطوعية".وتابعت: "بغض النظر عن المهام الموكلة لي، فإن إتاحة الفرصة لي للمساعدة في الاستعدادات الجارية لتنظيم البطولة، تجعلني أشعر بالرضا التام لأنني تمكنت من تحقيق إنجاز في حياتي يدعوني للفخر".وحول ما اكتسبته من خبرة بالمشاركة في فريق المتطوعين، قالت الماجد: "تعلمت مهارات العمل الجماعي وأهمية التعاون والتنسيق ضمن فريق واحد، بالإضافة لآليات التواصل الفعال. ومن المزايا الإيجابية الأخرى للنشاط التطوعي، تفضيل العمل على أوقات الراحة، وبناء وتقوية جوانب متعددة من الشخصية، كما ساعدني نشاطي التطوعي في أن أصبح أكثر تنظيماً سواءعلى الصعيد الشخصي أو المهني".وحول المهام الموكلة لها في بطولة كأس العالم، قالت بأن مهمتها ستكون بتقديم الدعم لمدير حماية العلامات التجارية في الاستاد لحماية حقوق الجهات الراعية لدى "الفيفا" والتي تحمل ترخيصا منه.ووجهت في النهاية دعوة لكل الشباب والشابات للانضمام لفريق المتطوعين لما ستحدثه هذه التجربة من تغيير على الصعيدين المهني والشخصي.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053585335_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7fe1024832e876603dbc0eeaa339e677.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, رياضة, كرة القدم

"حبي لبلدي ونيل شرف خدمتها".. متطوعة تتحدث عن عملها في فريق متطوعي كأس العالم القادمة

13:44 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 13:45 GMT 05.12.2021)
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyالفريق المتطوع مع المتطوعة القطرية فاطمة الماجد
الفريق المتطوع مع المتطوعة القطرية فاطمة الماجد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
تابعنا عبر
يشارك أكثر من 5 آلاف متطوع من 92 دولة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.
وتأتي مشاركة فريق المتطوعين للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات لبطولة كأس العالم العام المقبلة والتي ستجري فعالياتها في قطر.
ومن بين المتطوعين القطرية فاطمة الماجد، صاحبة الـ31 عاما، والتي تعمل في مجال القانون، وتحدثت عن شغفها بالعمل في فريق المتطوعين والحافز وراء ذلك بالإضافة للخبرات التي اكستبتها.
وأشارت فاطمة إلى أن حبها لبلدها قطر ونيل شرف خدمتها هو الحافز الرئيسي بالنسبة لها للمشاركة في الأعمال التطوعية، قائلة: "تنبع رغبتي في التطوع من حبي لقطر التي وهبتني كل ما أطمح إليه، وسعيي الدائم لرد جزء من هذا الجميل، وخدمة بلدي بأي طريقة ممكنة بما فيها الإسهام في الأنشطة التطوعية".
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyالمتطوعة القطرية فاطمة الماجد
المتطوعة القطرية فاطمة الماجد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
المتطوعة القطرية فاطمة الماجد
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
وتابعت: "بغض النظر عن المهام الموكلة لي، فإن إتاحة الفرصة لي للمساعدة في الاستعدادات الجارية لتنظيم البطولة، تجعلني أشعر بالرضا التام لأنني تمكنت من تحقيق إنجاز في حياتي يدعوني للفخر".
وحول ما اكتسبته من خبرة بالمشاركة في فريق المتطوعين، قالت الماجد: "تعلمت مهارات العمل الجماعي وأهمية التعاون والتنسيق ضمن فريق واحد، بالإضافة لآليات التواصل الفعال. ومن المزايا الإيجابية الأخرى للنشاط التطوعي، تفضيل العمل على أوقات الراحة، وبناء وتقوية جوانب متعددة من الشخصية، كما ساعدني نشاطي التطوعي في أن أصبح أكثر تنظيماً سواءعلى الصعيد الشخصي أو المهني".
وحول المهام الموكلة لها في بطولة كأس العالم، قالت بأن مهمتها ستكون بتقديم الدعم لمدير حماية العلامات التجارية في الاستاد لحماية حقوق الجهات الراعية لدى "الفيفا" والتي تحمل ترخيصا منه.
ووجهت في النهاية دعوة لكل الشباب والشابات للانضمام لفريق المتطوعين لما ستحدثه هذه التجربة من تغيير على الصعيدين المهني والشخصي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:44 GMTتركيا تشترط الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية من ليبيا ومبادرة فرنسية سعودية لإنهاء أزمة لبنان
13:44 GMT"حبي لبلدي ونيل شرف خدمتها".. متطوعة تتحدث عن عملها في فريق متطوعي كأس العالم القادمة
13:40 GMTترامب يشتم قائد الجيش الأمريكي لتركه معدات جديدة وباهظة عند انسحاب قوات بلاده من أفغانستان... ‏فيديو
13:40 GMTتركيا تعلن عزمها إنتاج طائرات عسكرية بالتعاون مع روسيا
13:34 GMTقيس سعيد يحيي ذكرى زعيم تونسي ناضل ضد "الاستعمار الفرنسي"
13:31 GMTعلماء يكتشفون آلية غريبة داخل العين... "عمى مؤقت" يعمل كتلسكوب... صور وفيديو
13:26 GMTالدول الغربية تبدي قلقها من اعتداءات انتقامية في أفغانستان
13:23 GMTأطعمة شائعة تدمر الذاكرة والتركيز وتسبب الخرف
13:19 GMT"سي إن إن" تستغني عن مقدم برامج لديها بسبب دفاعه عن شقيقه المتهم بالتحرش
13:14 GMTبعد غياب لعشرات السنين.. شركة طيران أوروبية تعود لتسيير رحلاتها إلى مطار بيروت.. فيديو
13:11 GMTالتحالف الدولي يجري مناورات ضمن نطاق أكبر حقول الغاز السورية
13:04 GMTما هي قدرات محطة الرادار الروسية "نيبو - إس في يو" التي ظهرت في مصر؟
12:58 GMT"السيادة السوداني": ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان البرهان غير صحيح
12:57 GMTعون: لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز
12:49 GMTلقاء لا يقبل القسمة على اثنين... سوريا تواجه موريتانيا في كأس العرب
12:47 GMTإسرائيل تطلق سراح الفسفوس بعد 131 يوما من الإضراب عن الطعام
12:44 GMT‏"أحضرنا البيت الأبيض لك"... غوغل يتيح جولة افتراضية داخل مقر الرئيس الأمريكي
12:40 GMTعون: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ
12:34 GMTرئيس غرفة التجارة العماني: زيارة ولي العهد السعودي غدا تكتسب أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة
12:31 GMTروسيا تكشف عن 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا