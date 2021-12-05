حرس الحدود البيلاروسي يتوعد أوكرانيا برد قاس في حال مواصلة خرق الحدود

مينسك – سبوتنيك. وقال بافلوف نقلاً عن بيان وكالة "بيلتا" على التلغرام: "عند حدوث خروقات في المستقبل لحدود الدولة سيتصرف حرس الحدود البيلاروسي بغاية القساوة".أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أنها استدعت الملحق العسكري الأوكراني، وسلمته مذكرة احتجاج بسبب انتهاك قوات من بلاده الحدود البيلاروسية.وأضاف الوزارة : "السبب الأساسي كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع "مي 8" الحدود البيلاروسية منطقة نوفايا رودنيا".وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الملحق العسكري أُبلغ أن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل القضايا الخلافية، سواء من حيث التعاون العسكري أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية".كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.
كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.