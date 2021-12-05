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https://arabic.sputniknews.com/20211205/حرس-الحدود-البيلاروسي-يتوعد-أوكرانيا-برد-قاس-في-حال-مواصلة-خرق-الحدود-1053586920.html
حرس الحدود البيلاروسي يتوعد أوكرانيا برد قاس في حال مواصلة خرق الحدود
حرس الحدود البيلاروسي يتوعد أوكرانيا برد قاس في حال مواصلة خرق الحدود
أعلن ممثل فرقة حرس الحدود في منطقة موزيرسك، سيرغي بافلوف، اليوم الأحد، أن حرس الحدود البيلاروسي بعد حادث خرق أوكرانيا للحدود سيتصرف بغاية القساوة. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:01+0000
2021-12-05T14:01+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك – سبوتنيك. وقال بافلوف نقلاً عن بيان وكالة "بيلتا" على التلغرام: "عند حدوث خروقات في المستقبل لحدود الدولة سيتصرف حرس الحدود البيلاروسي بغاية القساوة".أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أنها استدعت الملحق العسكري الأوكراني، وسلمته مذكرة احتجاج بسبب انتهاك قوات من بلاده الحدود البيلاروسية.وأضاف الوزارة : "السبب الأساسي كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع "مي 8" الحدود البيلاروسية منطقة نوفايا رودنيا".وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الملحق العسكري أُبلغ أن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل القضايا الخلافية، سواء من حيث التعاون العسكري أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية".كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/بيلاروسيا-تسلم-الملحق-العسكري-الأوكراني-مذكرة-احتجاج-على-انتهاك-الحدود-1053579196.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

حرس الحدود البيلاروسي يتوعد أوكرانيا برد قاس في حال مواصلة خرق الحدود

14:01 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلن ممثل فرقة حرس الحدود في منطقة موزيرسك، سيرغي بافلوف، اليوم الأحد، أن حرس الحدود البيلاروسي بعد حادث خرق أوكرانيا للحدود سيتصرف بغاية القساوة.
مينسك – سبوتنيك. وقال بافلوف نقلاً عن بيان وكالة "بيلتا" على التلغرام: "عند حدوث خروقات في المستقبل لحدود الدولة سيتصرف حرس الحدود البيلاروسي بغاية القساوة".
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، أنها استدعت الملحق العسكري الأوكراني، وسلمته مذكرة احتجاج بسبب انتهاك قوات من بلاده الحدود البيلاروسية.
وأضاف الوزارة : "السبب الأساسي كان انتهاك مروحية أوكرانية من نوع "مي 8" الحدود البيلاروسية منطقة نوفايا رودنيا".
وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أن "الملحق العسكري أُبلغ أن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل القضايا الخلافية، سواء من حيث التعاون العسكري أو الحد من التسلح وهو أمر مقلق للغاية".
أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
بيلاروسيا تسلم الملحق العسكري الأوكراني مذكرة احتجاج على انتهاك الحدود
11:44 GMT
كما عرضت على الجانب الأوكراني حقائق تشهد على تهرب أوكرانيا من الالتزامات في إطار تدابير الثقة والأمن الإقليمي، فضلاً عن إجراء عدد من التدريبات بالقرب من الحدود البيلاروسية بواسطة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على خلفية الخطاب الاتهامي لبيلاروسيا.
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