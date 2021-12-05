رئيس غرفة التجارة العماني: زيارة ولي العهد السعودي غدا تكتسب أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة

وأكدت وكالة الأنباء العمانية أنّ مجلس الأعمال العُماني السعودي، والذي عقد اجتماعًا مشتركًا في أغسطس/آب الماضي بمسقط، يسعى إلى تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بينهما.وأكدت الوكالة أن الرغبة الجادة انعكست بين البلدين الشقيقين في هذا التعاون من خلال ما نُفّذ من زيارات متبادلة لمسؤولين ورجال أعمال خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالإضافة إلى إقامة المنتدى الاستثماري العُماني السعودي في شهر أغسطس بمسقط الذي خرج بعدد من النتائج.وختمت الوكالة : "تشهد سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية / حفظهما الله ورعاهما / تعاونًا اقتصاديًّا واستثماريًّا في مختلف القطاعات".
قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، إنّ زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود إلى السلطنة غدا تكتسب أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات.
وأكدت وكالة الأنباء العمانية أنّ مجلس الأعمال العُماني السعودي، والذي عقد اجتماعًا مشتركًا في أغسطس/آب الماضي بمسقط، يسعى إلى تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بينهما.
كما أنّ مجلس الأعمال العُماني السعودي والذي عقد اجتماعًا مشتركًا في أغسطس الماضي بمسقط يسعى إلى تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بينهما. pic.twitter.com/VGQTsjPiWu
وأكدت الوكالة أن الرغبة الجادة انعكست بين البلدين الشقيقين في هذا التعاون من خلال ما نُفّذ من زيارات متبادلة لمسؤولين ورجال أعمال خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالإضافة إلى إقامة المنتدى الاستثماري العُماني السعودي في شهر أغسطس بمسقط الذي خرج بعدد من النتائج.
وانعكست الرغبة الجادة بين البلدين الشقيقين في هذا التعاون من خلال ما نُفّذ من زيارات متبادلة لمسؤولين ورجال أعمال خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالإضافة إلى إقامة المنتدى الاستثماري العُماني السعودي في شهر أغسطس بمسقط الذي خرج بعدد من النتائج. pic.twitter.com/wqhIZXnvow
وختمت الوكالة : "تشهد سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية / حفظهما الله ورعاهما / تعاونًا اقتصاديًّا واستثماريًّا في مختلف القطاعات".
تشهد سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية / حفظهما الله ورعاهما / تعاونًا اقتصاديًّا واستثماريًّا في مختلف القطاعات. #العُمانيةpic.twitter.com/gBJYV7F3jX