رئيس وزراء الأردن يلتقي جون كيري

ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن الخصاونة تأكيده خلال اللقاء على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وإعرابه عن حرص بلاده على استثمار تلك العلاقة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.وحضر لقاء الخصاونة وكيري، وزير الدولة الأردني لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، نواف التل، ووزير البيئة معاوية الردايدة، إلى جانب السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر.من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، والتي تسهم في دعم جهود ومسيرة التنمية الاقتصادية.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات البيئة وحمايتها والتعامل مع تحديات التغير المناخي.وأعرب كيري عن تقدير الولايات المتحدة لمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأردن في مجالات حماية البيئة والتعامل مع تحديات المناخ.
التقى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، مساء اليوم الأحد، بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن الخصاونة تأكيده خلال اللقاء على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وإعرابه عن حرص بلاده على استثمار تلك العلاقة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وحضر لقاء الخصاونة وكيري، وزير الدولة الأردني لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، نواف التل، ووزير البيئة معاوية الردايدة، إلى جانب السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، والتي تسهم في دعم جهود ومسيرة التنمية الاقتصادية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات البيئة وحمايتها والتعامل مع تحديات التغير المناخي.
وأعرب كيري عن تقدير الولايات المتحدة لمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأردن في مجالات حماية البيئة والتعامل مع تحديات المناخ.