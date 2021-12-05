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روسيا تكشف عن 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا
روسيا تكشف عن 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا
أعلنت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأحد، الكشف عن 9 حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:31+0000
2021-12-05T12:31+0000
روسيا
جنوب أفريقيا
فيروس كورونا
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وأصدرت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك بيانا رسميا نقلته وكالة "سبوتنيك" وجاء فيه: "تم اكتشاف 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وجميعهم من الجنسية الروسية القادمين من جنوب أفريقيا".وأضاف البيان: "تم نقل الجميع إلى المستشفى ويخضعون للإشراف الطبي، حيث يجري تحديد سلالة الفيروس".وأشارت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك إلى أن المتخصصين في الرقابة الصحية والحجر الصحي نفذوا يومي الجمعة والسبت جميع الإجراءات اللازمة على الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا وإثيوبيا، حيث نقلت الرحلة من إثيوبيا 58 راكبا مباشرة من جمهورية جنوب أفريقيا. وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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روسيا, جنوب أفريقيا, فيروس كورونا

روسيا تكشف عن 9 إصابات بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا

12:31 GMT 05.12.2021
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بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko
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أعلنت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأحد، الكشف عن 9 حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا قادمة من جنوب أفريقيا.
وأصدرت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك بيانا رسميا نقلته وكالة "سبوتنيك" وجاء فيه: "تم اكتشاف 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وجميعهم من الجنسية الروسية القادمين من جنوب أفريقيا".
وأضاف البيان: "تم نقل الجميع إلى المستشفى ويخضعون للإشراف الطبي، حيث يجري تحديد سلالة الفيروس".
وأشارت هيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك إلى أن المتخصصين في الرقابة الصحية والحجر الصحي نفذوا يومي الجمعة والسبت جميع الإجراءات اللازمة على الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا وإثيوبيا، حيث نقلت الرحلة من إثيوبيا 58 راكبا مباشرة من جمهورية جنوب أفريقيا.
وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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