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https://arabic.sputniknews.com/20211205/روسيا-تهزم-كرواتيا-وتحرز-لقب-كأس-ديفيز-للتنس-1053599416.html
روسيا تهزم كرواتيا وتحرز لقب كأس ديفيز للتنس
روسيا تهزم كرواتيا وتحرز لقب كأس ديفيز للتنس
تفوقت روسيا 2-صفر على كرواتيا وهو فارق لا يمكن تعويضه في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد لتتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخها والأولى خلال 15 عاما. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T19:05+0000
2021-12-05T19:05+0000
2021-12-05T19:05+0000
روسيا
رياضة
مباراة تنس
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وتغلب دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة على مارين شيليتش 7-6 و6-2 بعد فوز مواطنه أندريه روبليف على بورنا جويو 6-4 و7-6، وفقا لـ "رويترز".وفاز المنتخب الروسي للتنس بنصف نهائي كأس ديفيز على حساب المنتخب الألماني ليصل إلى النهائي لأول مرة منذ 2007.وفاز المنتخب الروسي مرتين بكأس ديفيس (2002،2006)، وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب الروسي في النهائي عام 2007.وفي النسخة الأخيرة، وصل لاعبو التنس الروس إلى نصف النهائي، حيث أوقفهم الفريق الكندي.
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روسيا, رياضة, مباراة تنس
روسيا تهزم كرواتيا وتحرز لقب كأس ديفيز للتنس
تفوقت روسيا 2-صفر على كرواتيا وهو فارق لا يمكن تعويضه في نهائي كأس ديفيز للتنس اليوم الأحد لتتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخها والأولى خلال 15 عاما.
وتغلب
دانييل ميدفيديف
بطل أمريكا المفتوحة على مارين شيليتش 7-6 و6-2 بعد فوز مواطنه أندريه روبليف على بورنا جويو 6-4 و7-6، وفقا لـ "رويترز".
وفاز
المنتخب الروسي للتنس
بنصف نهائي كأس ديفيز على حساب المنتخب الألماني ليصل إلى النهائي لأول مرة منذ 2007.
وفاز المنتخب الروسي مرتين بكأس ديفيس (2002،2006)، وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب الروسي في النهائي عام 2007.
وفي النسخة الأخيرة، وصل لاعبو التنس الروس إلى نصف النهائي، حيث أوقفهم الفريق الكندي.