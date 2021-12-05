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سرب من الحيتان يحاصر قاربا... مشاهد لم تسجل سابقا... فيديو
سرب من الحيتان يحاصر قاربا... مشاهد لم تسجل سابقا... فيديو
نشرت مواقع متخصصة بعالم البحار والمحيطات مشهدا رائعا لم يسجل من قبل لقيام سرب من الحيتان بمحاصرة قارب، لكن ليس لهدف عدائي بل بدافع الفضول فقط. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T15:02+0000
2021-12-05T15:02+0000
منوعات
نادي الفيديو
حيتان
حوت
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ونشرت صفحة "oceansnation" التي تشارك منشورات لمخلوقات المحيطات والبحار، مشاهد وصفها الخبراء بعبارة "المشاهد التي لا تصدق"، لحدوث لقاء غريب بين مجموعة من الناشطين على متن رحلة بحرية وسرب من الحيتان الرمادية الودودة في سواحل كاليفورنيا.وتظهر المشاهد كيف حاصرت الحيتان الفضولية القارب، حيث تجمع سرب منها حوله واقتربت رؤوس الحيتان بشكل كبير منه في محاوله لرصد ما بداخل القارب.ويعتبر الحوت الرمادي هو من الثدييات البحرية الكبيرة التي هي في الأساس جزء من رتبة حيتان البالين، وتنتمي أيضا إلى أسرة تضم كل من الدلافين وخنازير البحر .اقرأ أيضا: حوت أحدب يلتهم ملايين الأسماك بلقمة هي الأضخم في العالم... فيديواقرأ أيضا: حوت أحدب عملاق يظهر من السماء كقطار بخاري عظيم... فيديو
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منوعات, نادي الفيديو, حيتان, حوت

سرب من الحيتان يحاصر قاربا... مشاهد لم تسجل سابقا... فيديو

15:02 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / RODRIGO BUENDIAحوت أحدب عملاق
حوت أحدب عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / RODRIGO BUENDIA
تابعنا عبر
نشرت مواقع متخصصة بعالم البحار والمحيطات مشهدا رائعا لم يسجل من قبل لقيام سرب من الحيتان بمحاصرة قارب، لكن ليس لهدف عدائي بل بدافع الفضول فقط.
ونشرت صفحة "oceansnation" التي تشارك منشورات لمخلوقات المحيطات والبحار، مشاهد وصفها الخبراء بعبارة "المشاهد التي لا تصدق"، لحدوث لقاء غريب بين مجموعة من الناشطين على متن رحلة بحرية وسرب من الحيتان الرمادية الودودة في سواحل كاليفورنيا.
وتظهر المشاهد كيف حاصرت الحيتان الفضولية القارب، حيث تجمع سرب منها حوله واقتربت رؤوس الحيتان بشكل كبير منه في محاوله لرصد ما بداخل القارب.
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ويعتبر الحوت الرمادي هو من الثدييات البحرية الكبيرة التي هي في الأساس جزء من رتبة حيتان البالين، وتنتمي أيضا إلى أسرة تضم كل من الدلافين وخنازير البحر .

وتعرضت هذه الحيتان الضخمة لحملة صيد كبيرة جدا بين القرن الـ17 و20، لدرجة أنها كانت على شفا الانقراض، لكن لحسن الحظ وبمساعدة من المنظمات العالمية، أصبحت هذه الحيتان من الأنواع المحمية وصيدها يعتبر غير قانوني، لتعود أعدادها للارتفاع من جديد، حيث يتوقع وجود حوالي 20 ألفا منها حاليا.

منظمات بيئية
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