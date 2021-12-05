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سماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف التي تتمركز بها قوات أمريكية على الحدود السورية العراقية
سماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف التي تتمركز بها قوات أمريكية على الحدود السورية العراقية
أكد التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، حدوث عدة انفجارات داخل قاعدة أمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T09:16+0000
2021-12-05T09:59+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ: "سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية".وفي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة التنف الأمريكية غير الشرعية قرب الحدود السورية - العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.وأضافت أن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، الذي لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية، هو هجوم متعمد تم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القيادة تجري تحقيقا في الواقعة، حاليا.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-التنف-التي-يحتلها-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1050491956.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

سماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف التي تتمركز بها قوات أمريكية على الحدود السورية العراقية

09:16 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 09:59 GMT 05.12.2021)
© AP Photo / Hammurabi's Justice Newsمنطقة التنف، سوريا
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Hammurabi's Justice News
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أكد التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، حدوث عدة انفجارات داخل قاعدة أمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ: "سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية".
وفي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة التنف الأمريكية غير الشرعية قرب الحدود السورية - العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.
وأضافت أن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، الذي لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية، هو هجوم متعمد تم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القيادة تجري تحقيقا في الواقعة، حاليا.
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
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