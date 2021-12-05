https://arabic.sputniknews.com/20211205/سي-إن-إن-تستغني-عن-مقدم-برامج-لديها-بسبب-دفاعه-عن-شقيقه-المتهم-بالتحرش-1053584238.html

"سي إن إن" تستغني عن مقدم برامج لديها بسبب دفاعه عن شقيقه المتهم بالتحرش

"سي إن إن" تستغني عن مقدم برامج لديها بسبب دفاعه عن شقيقه المتهم بالتحرش

استغنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مقدم البرامج، كريستوفر كومو، بسبب ما قالت إنه دفاع عن أخيه المتهم بالتحرش الجنسي. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T13:19+0000

2021-12-05T13:19+0000

2021-12-05T13:28+0000

سي إن إن

مقدم برامج

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وحسب بيان نشرته الشبكة الأمريكية على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت إنهاء خدمات كومو، قائلة إنه دافع عن شقيقه أندرو كومو، عمدة نيويورك السابق، بعد اتهامه بـ"سوء السلوك الجنسي".وقالت في بيانها: "أُوقف كريس كومو عن العمل مطلع الأسبوع الجاري بانتظار تقييم إضافي لظهور معلومات جديدة حول ضلوعه بالدفاع عن شقيقه".وأكد البيان قيام الشبكة بالتعاقد مع فريق قانوني للتعامل مع الموضوع، حيث قالت: "لقد تعاقدنا مع شركة قانونية محترمة لإجراء المراجعة، وقررنا إنهاء خدماته، على أن يُطبق القرار فورا".ولفت البيان إلى أن عملية المراجعة ظهر فيها معلومات جديدة، مؤكدا أن التحقيقات ستظل متواصلة.وقال: "وخلال عملية المراجعة تلك، ظهرت معلومات إضافية، ورغم قرار الفصل إلا أننا سنواصل التحقيقات بالشكل المناسب".وقد رد كريستوفر كومو على قرار الشبكة بتغريدة علبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تمنى خلالها لو أنه ترك عمله بطريقة أفضل من تلك.وقال: "هذه ليست الطريقة التي تمنيت أن أُنهي بها علاقتي مع سي إن إن، لكنني أخبرتكم لماذا وكيف ساعدت أخي".يشار إلى أن فصل كومو جاء عقب أن كشف تقرير للشركة القانونية عن الطريقة التي ساعد بها أخاه عمدة نيويورك السابق، والذي أجبر على التنحي عن منصبه بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

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سي إن إن, مقدم برامج