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صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار
صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار
ارتفعت قيمة صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 34.3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:29+0000
2021-12-05T12:29+0000
ألمانيا
تركيا
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وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، بأن صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع كبير في قيمة تلك الصادرات.ونقلت الوكالة عن بيانات مجلس المصدرين التركي، ارتفاع صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى ما قيمته 78 مليارا و557 مليونا و731 ألف دولار منذ مطلع العام الجاري، 2021، وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.وجاءت ألمانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيرادا للصادرات التركية خلال الفترة ذاتها، وذلك بقيمة بلغت 16 مليارا و74 مليونا و831 ألف دولار.وفي السياق نفسه، ارتفع إجمالي صادرات تركيا إلى 203 مليارات و141 مليونا و161 ألف دولار، في أول 11 شهرا من العام الجاري، 2021، بزيادة 33.8 %، مقارنة مع الفترة نفسها من صادرات 2020.
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ألمانيا, تركيا

صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار

12:29 GMT 05.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتحدثان على شرفة قصر هوبر قبل اجتماعهما في اسطنبول، تركيا، 16 أكتوبر 2021.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتحدثان على شرفة قصر هوبر قبل اجتماعهما في اسطنبول، تركيا، 16 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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ارتفعت قيمة صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 34.3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، بأن صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع كبير في قيمة تلك الصادرات.
ونقلت الوكالة عن بيانات مجلس المصدرين التركي، ارتفاع صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى ما قيمته 78 مليارا و557 مليونا و731 ألف دولار منذ مطلع العام الجاري، 2021، وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.
وجاءت ألمانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيرادا للصادرات التركية خلال الفترة ذاتها، وذلك بقيمة بلغت 16 مليارا و74 مليونا و831 ألف دولار.
وفي السياق نفسه، ارتفع إجمالي صادرات تركيا إلى 203 مليارات و141 مليونا و161 ألف دولار، في أول 11 شهرا من العام الجاري، 2021، بزيادة 33.8 %، مقارنة مع الفترة نفسها من صادرات 2020.
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