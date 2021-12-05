وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، بأن صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع كبير في قيمة تلك الصادرات.ونقلت الوكالة عن بيانات مجلس المصدرين التركي، ارتفاع صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى ما قيمته 78 مليارا و557 مليونا و731 ألف دولار منذ مطلع العام الجاري، 2021، وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.وجاءت ألمانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيرادا للصادرات التركية خلال الفترة ذاتها، وذلك بقيمة بلغت 16 مليارا و74 مليونا و831 ألف دولار.وفي السياق نفسه، ارتفع إجمالي صادرات تركيا إلى 203 مليارات و141 مليونا و161 ألف دولار، في أول 11 شهرا من العام الجاري، 2021، بزيادة 33.8 %، مقارنة مع الفترة نفسها من صادرات 2020.
ارتفعت قيمة صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 34.3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، بأن صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع كبير في قيمة تلك الصادرات.
ونقلت الوكالة عن بيانات مجلس المصدرين التركي، ارتفاع صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى ما قيمته 78 مليارا و557 مليونا و731 ألف دولار منذ مطلع العام الجاري، 2021، وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.