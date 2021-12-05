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https://arabic.sputniknews.com/20211205/صحيفة-أشهر-وكيل-أعمال-في-العالم-يقود-صفقة-تبادلية-بين-مانشستر-يونايتد-وباريس-سان-جيرمان-1053589831.html
صحيفة: أشهر وكيل أعمال في العالم يقود صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
صحيفة: أشهر وكيل أعمال في العالم يقود صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
كشفت وسائل إعلام إيطالية عن تخطيط وكيل اللاعبين الشهير، مينو رايولا، لإبرام صفقة تبادلية بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:55+0000
2021-12-05T14:55+0000
مانشستر يونايتد
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ووصف صحيفة كالتشيو ميركاتو، علاقة رايولا مع إدارة مانشستر يونايتد، بـ"غير الجيدة"، مشيرة إلى أنه سيقوم بصفقة تبادلية بين الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر، والذي تريد إدارة باريس سان جيرمان التعاقد معه، وبين الإيطالي دوناروما حارس فريق العاصمة الفرنسية.وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا يرغب في الرحيل عن "أولد ترافورد"، لاسيما مع اقتراب نهاية عقده في الصيف المقبل، موضحة أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا قرر مغادرة اليونايتد، وهو الأمر الذي جعل النادي الإنجليزي يفكر في الحصول على خدمات الحارس الإيطالي من النادي الباريسي.وكان تقارير صحفية إيطالية، أكدت مؤخرا، أن النجم الفرنسي، بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد اقترب من العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.وأشارت التقارير إلى أن "بوجبا ربما يدخل في صفقة تبادلية مع بعض لاعبي السيدة العجوز مثل: ميراليم بيانيتش ودوجلاس كوستا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي". ووأضحت أن يونايتد ربما يحصل على لاعب أو اثنين من اللاعبين الأربعة.تابع المزيد من أخبار مانشستر يونايتد عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20191209/ريال-مدريد-يستعد-لتقديم-عرض-مغر-من-أجل-بوجبا-1043662937.html
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مانشستر يونايتد

صحيفة: أشهر وكيل أعمال في العالم يقود صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

14:55 GMT 05.12.2021
© AP Photo / David J. Phillipمانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / David J. Phillip
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إيطالية عن تخطيط وكيل اللاعبين الشهير، مينو رايولا، لإبرام صفقة تبادلية بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووصف صحيفة كالتشيو ميركاتو، علاقة رايولا مع إدارة مانشستر يونايتد، بـ"غير الجيدة"، مشيرة إلى أنه سيقوم بصفقة تبادلية بين الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر، والذي تريد إدارة باريس سان جيرمان التعاقد معه، وبين الإيطالي دوناروما حارس فريق العاصمة الفرنسية.
بوغبا بعد الهدف الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2019
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9 ديسمبر 2019, 11:57 GMT
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا يرغب في الرحيل عن "أولد ترافورد"، لاسيما مع اقتراب نهاية عقده في الصيف المقبل، موضحة أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا قرر مغادرة اليونايتد، وهو الأمر الذي جعل النادي الإنجليزي يفكر في الحصول على خدمات الحارس الإيطالي من النادي الباريسي.
وكان تقارير صحفية إيطالية، أكدت مؤخرا، أن النجم الفرنسي، بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد اقترب من العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.
وأشارت التقارير إلى أن "بوجبا ربما يدخل في صفقة تبادلية مع بعض لاعبي السيدة العجوز مثل: ميراليم بيانيتش ودوجلاس كوستا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي". ووأضحت أن يونايتد ربما يحصل على لاعب أو اثنين من اللاعبين الأربعة.
تابع المزيد من أخبار مانشستر يونايتد عبر سبوتنيك عربي.
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