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صحيفة أمريكية: الصين اتخذت القرار الصحيح عندما حظرت العملات المشفرة
صحيفة أمريكية: الصين اتخذت القرار الصحيح عندما حظرت العملات المشفرة
أكد نائب رئيس شركة "Berkshire Hathaway" الأمريكية، تشارلي مونجر، البالغ من العمر 97 عامًا، أن السوق الحالي "أكثر جنونًا من عصر الدوت كوم" وقد اتخذت الصين... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:42+0000
2021-12-05T10:42+0000
اقتصاد
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وأضاف: "كان ازدهار الدوت كوم كبيرا جدا، ولكن بشكل عام أنا أعتبر هذه الحقبة أكثر جنونًا من عصر الدوت كوم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وأضاف المسؤول التنفيذي أن أسعار أسهم "الشركات الجيدة" مرتفعة للغاية حاليًا لدرجة أن المستثمرين الذين يشترون الآن يواجهون صعوبة في ضمان عوائد عالية في المستقبل.وأشاد أيضًا بحظر الصين على العملات المشفرة باعتباره "القرار الصحيح"، قائلاً إنه يتمنى ألا يتم اختراع العملات الرقمية مطلقًا واتهم الأشخاص المشاركين في صناعة العملات المشفرة بالجشع.وتابع: "إنها في الأساس عملية قذرة وسيئة السمعة. والشيء المثير في الأمر هو أن بعض الأشخاص الطيبين قد دعموا ذلك ".وكمثال عن استخدام العملات المشفرة قال: "ربما تخشى أمازون من شركة كوستكو من حيث البيع بالتجزئة أكثر من العكس، كوستكو ستصبح في النهاية لاعب إنترنت ضخم. يثق الناس به ولديهم قوة شرائية هائلة".
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اقتصاد

صحيفة أمريكية: الصين اتخذت القرار الصحيح عندما حظرت العملات المشفرة

10:42 GMT 05.12.2021
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© shutterstock
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أكد نائب رئيس شركة "Berkshire Hathaway" الأمريكية، تشارلي مونجر، البالغ من العمر 97 عامًا، أن السوق الحالي "أكثر جنونًا من عصر الدوت كوم" وقد اتخذت الصين القرار الصحيح عندما حظرت العملات المشفرة.
وأضاف: "كان ازدهار الدوت كوم كبيرا جدا، ولكن بشكل عام أنا أعتبر هذه الحقبة أكثر جنونًا من عصر الدوت كوم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وأضاف المسؤول التنفيذي أن أسعار أسهم "الشركات الجيدة" مرتفعة للغاية حاليًا لدرجة أن المستثمرين الذين يشترون الآن يواجهون صعوبة في ضمان عوائد عالية في المستقبل.
وأشاد أيضًا بحظر الصين على العملات المشفرة باعتباره "القرار الصحيح"، قائلاً إنه يتمنى ألا يتم اختراع العملات الرقمية مطلقًا واتهم الأشخاص المشاركين في صناعة العملات المشفرة بالجشع.

وأضاف: "صدقني، الأشخاص الذين يحصلون على العملات المشفرة لا يفكرون في العميل، إنهم يفكرون في أنفسهم، فقط أنظر إليهم، لا أريد أن يتزوج أي منهم من عائلتي ".

وتابع: "إنها في الأساس عملية قذرة وسيئة السمعة. والشيء المثير في الأمر هو أن بعض الأشخاص الطيبين قد دعموا ذلك ".
وكمثال عن استخدام العملات المشفرة قال: "ربما تخشى أمازون من شركة كوستكو من حيث البيع بالتجزئة أكثر من العكس، كوستكو ستصبح في النهاية لاعب إنترنت ضخم. يثق الناس به ولديهم قوة شرائية هائلة".
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
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