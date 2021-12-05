https://arabic.sputniknews.com/20211205/طائرة-روسية-برمائية-تظهر-كفاءة-عالية-فيديو--1053574658.html

طائرة روسية "برمائية" تظهر كفاءة عالية... فيديو

طائرة روسية "برمائية" تظهر كفاءة عالية... فيديو

أظهرت الطائرة دون طيار "سي درون" أداء عاليا في جميع الأحوال الجوية من أقصى الشمال المتجمد، إلى الصحارى الرملية، وحتى المناطق البحرية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T09:43+0000

2021-12-05T09:43+0000

2021-12-05T09:43+0000

روسيا

طائرة مسيرة

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وتم تقديم عرض فريد لطائرة دون طيار، في معرض دبي للطيران، الذي يقام في الإمارات العربية المتحدة، تقوم بتطويره شركة "سيومكا سفوزدوخا" الروسية الناشئة حسب ما نشره موقع "روشان درون".ولاحظ مبتكروها فياتشيسلاف بارباسوف وميخائيل باراباش وأليكسي دولغوف، الدور العظيم في تسليط الضوء عليها بفضل معرض "أت فينتا" والشركاء الرعاة، كشركة طائرات الهليكوبتر الروسية والمؤسسة المتحدة لبناء السفن.ومن المعروف بالفعل أن الطائرة دون طيار، التي أطلق عليها اسم "سي درون"، تستخدم في أقصى الشمال، والصحارى الرملية، وكذلك في المناطق البحرية، لأن هذه الطائرة الفريدة من نوعها تعمل في جميع الأحوال الجوية، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بالفعل بتطويرها، حيث رأت فيها آفاق لخدمة مراقبة الشواطئ والمناطق الساحلية لأكبر الفنادق في الدولة.وفي روسيا (في القطب الشمالي)، وبرعاية من شركة غازبروم، تم بالفعل اختبار سي درون، حيث اختبرت الطائرة دون طيار أثناء عملية إنقاذ شخص.وتم عرضها أيضا في المعارض الروسية، حيث حصلت على موافقة الخبراء في وقت سابق.بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة المزودة بها الطائرة، فقد تم تطوير آلة قادرة على تطوير سرعة ومدى الاستكشاف الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بمقدار 1.5-2 مرة.وتعتبر الطائرة قادرة على التحليق لارتفاع 300 متر، علاوة على ذلك، يمكن التحكم بالطائرة الجديدة في ثلاثة أوضاع، أوتوماتيكي وشبه أوتوماتيكي ويدوي.

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روسيا, طائرة مسيرة