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https://arabic.sputniknews.com/20211205/عاصفة-استوائية-تجتاح-الهند-وإجلاء-عشرات-الآلاف-1053568686.html
عاصفة استوائية تجتاح الهند وإجلاء عشرات الآلاف
عاصفة استوائية تجتاح الهند وإجلاء عشرات الآلاف
أعلنت السلطات المحلية في الهند، يوم السبت، إجلاء ما يقرب من 55 ألف شخص على خلفية اجتياح عاصفة استوائية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة أجزاء من جنوبي الهند. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T02:06+0000
2021-12-05T02:06+0000
2021-12-05T02:06+0000
أخبار الهند اليوم
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وقالت الحكومة الهندية في بيان، إن 200 مخيم تديره الدولة استقبل أشخاص تم إجلاؤهم من 3 مقاطعات كانت الأشد عرضة للخطر.ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار جسيمة في الممتلكات.كما تم إغلاق المدارس في المناطق التي تم تقييمها على أنها معرضة للخطر، بالإضافة إلى إلغاء 75 من رحلات القطارات التي كانت مجدولة سابقا.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن "العاصفة، التي يطلق عليها اسم إعصار "جواد"، في خليج البنغال، من المرجح أن تضعف تدريجيا خلال الـ 12 ساعة المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20210713/البرق-يقتل-60-شخصا-في-الهند-خلال-يوم-واحد-1049566678.html
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أخبار الهند اليوم
عاصفة استوائية تجتاح الهند وإجلاء عشرات الآلاف
أعلنت السلطات المحلية في الهند، يوم السبت، إجلاء ما يقرب من 55 ألف شخص على خلفية اجتياح عاصفة استوائية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة أجزاء من جنوبي الهند.
وقالت الحكومة الهندية في بيان، إن
200 مخيم تديره الدولة
استقبل أشخاص تم إجلاؤهم من 3 مقاطعات كانت الأشد عرضة للخطر.
ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار جسيمة في الممتلكات.
كما تم إغلاق المدارس في المناطق التي
تم تقييمها على أنها معرضة للخطر
، بالإضافة إلى إلغاء 75 من رحلات القطارات التي كانت مجدولة سابقا.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن "العاصفة، التي يطلق عليها اسم إعصار "جواد"، في خليج البنغال، من المرجح أن تضعف تدريجيا خلال الـ 12 ساعة المقبلة".